"ادعوا لشهد أحمد".. فتاة مختفية تتصدر التريند.. وأهلها: نفسنا نشوفها

06:59 ص | الجمعة 08 نوفمبر 2019
شهد أحمد

شهد أحمد

كتب: كريم عثمان

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حالة من الغموض تسيطر على واقعة اختفاء الفتاة شهد أحمد طالبة بالصف الثاني لكلية الصيدلة بجامعة السويس، والتي غادرت منزل أسرتها، بمدينة الإسماعيلية، فى ظروف غامضة، منذ أمس.

وعبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، دشن رواد الموقع وأهل وأصدقاء شهد، هاشتاج تحت عنوان "ادعوا لشهد أحمد"، والذي تفاعل معه عدد كبير من المغردين.

"متوجعش قلبنا عليها اكتر من كدا يا رب الطف بيها وتكون كويسة، متورناش فيها حاجة وحشة، احميها يا رب انت اللي عارف هي فين".. كلمات كتبتها آية أيمن، عبر حسابها، راجية من ربها عودة شهد إلى أهلها من جديد.

وفي ظل اهتمام مستخدمي "تويتر" بالأمر، تصدر الهاشتاج المطالب بعودة "شهد"، قائمة تريندات محرك البحث "جوجل".

تقول "آية" إبنة خالة "شهد"، إن الشابة المختفية يةم اختفائها كانت في الجامعة، وحينما انتهت من محاضراتها، اتجهت للعودة إلى البيت ثم اختفت ولم يرها أحد عقب ذلك.

وترجو ابن خالة الشابة المختفية في حديثها لـ"الوطن"، أن تعود "شهد" قريبًا وألا يصيبها مكروه: "كلنا نفسنا نشوفها ربنا يرجعها بالسلامة".

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