احترس من الملح.. يسبب ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكتة الدماغية

01:00 ص | الجمعة 08 نوفمبر 2019
احترس من الملح .. يسبب ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكتة الدماغية

احترس من الملح .. يسبب ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكتة الدماغية

كتب: لمياء محمود

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يعاني كثيرون من ارتفاع ضغط الدم نظرا للإرهاق الذي يتعرضون له في حياتهم اليومية وضغوط العمل، الأمر الذي قد يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ويصل في بعض الأحيان إلى الوفاة، وكشفت دراسة بريطانية حديثة أن الطعام يؤثر على ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم هو حالة شائعة تزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، حيث يزداد الضغط على الشرايين بشكل كبير، ما يهدد بالإصابة بأمراض الكلى والنوبات القلبية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ونصح الباحثون بتقليل كميات الملح في الطعام وتجنب الأكلات المالحة بشكل عام مثل الفاصولياء المخبوزة، فعلى الرغم من أنها غنية بالألياف والبروتينات وقليلة الدهون إلا أنها مالحة، ويعمل الملح على امتصاص الماء من الكليتين، ما يجعلها تحتفظ بأكبر كمية من المياه، ويؤدي الماء الزائد لارتفاع ضغط الدم والضغط على شرايين القلب والدماغ.

وأكد الباحثون أن الكلى تسحب الماء الزائد من الدم عبر قناة تجميع، وتناول الملح يزيد من الصوديوم في مجرى الدم، ما يدمر التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم ويقلل من قدرة الكلى على إزالة الماء، ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بسبب الإجهاد الزائد على الأوعية الدموية الحساسة المؤدية إلى الكليتين.

ويجب أكل الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم، وممارسة الرياضة بانتظام على الأقل 150 دقيقة أسبوعيا، لخفض الضغط والحفاظ على القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة، كما ينبغي عدم شرب الكافيين والامتناع عن التدخين بشكل تام.

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