لاعب نادي الزمالك ودرب فرق رياضية.. معلومات عن والد أكرم حسني مع رحيله

06:52 م | الخميس 07 نوفمبر 2019
والد الفنان أكرم حسني

والد الفنان أكرم حسني

كتب: فادية إيهاب

أخبار متعلقة

لدراما رمضان.. أكرم حسني في جلسات تحضيرية لـ"تيمون وبومبا"

لدراما رمضان.. أكرم حسني في جلسات تحضيرية لـ"تيمون وبومبا"

أكرم حسني: استعد لفيلم كوميدي.. وشرف لي العمل مع شريف عرفة

أكرم حسني: استعد لفيلم كوميدي.. وشرف لي العمل مع شريف عرفة

أكرم حسني عن تعاونه مع أحمد فهمي برمضان 2020: "في بينا كيميا"

أكرم حسني عن تعاونه مع أحمد فهمي برمضان 2020: "في بينا كيميا"

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

توفى، منذ قليل، الكابتن حسني عبدالرحيم، لاعب الزمالك السابق، ووالد الفنان أكرم حسني، الذي أعلن خبر رحيله عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

والد أكرم حسني عمل مهندسا بـ"مصر للطيران" 

وتزامنا مع رحيل الكابتن حسني عبدالرحيم، نستعرض عدد من المعلومات عنه في السطور التالية، وفقا لما قاله ابنه الفنان أكرم حسني، خلال لقاء سابق له مع الإعلامية سمر يسري، في برنامج "أنا وأنا".. 

- كان حسني عبد الرحيم، مدافع بنادي الزمالك، مع جيل الستينيات وأشهرهم حمادة إمام.

- عمل مهندسًا في "مصر للطيران". 

- درب العديد من الفرق في مصر والإمارات. 

- ابنه هو الفنان أكرم حسني، والذي نشر من قبل مجموعة صور لوالده أثناء لعبه مع نادي الزمالك في فترة الستينيات. 

وكتب أكرم حسني، على صفحته الشخصية، "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجار تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بعد وفاة هيثم أحمد زكي بها.. كيف تتجنب هبوط الدورة الدموية؟

بعد وفاة هيثم أحمد زكي بها.. كيف تتجنب هبوط الدورة الدموية؟

تتعدد حالات الوفاة بسبب هبوط الدورة الدموية، وفيما يلي أبرز الأعراض التي تكون بوادر لحدوثها
"زانتاك" طلع بريء.. حكاية دواء أحاطت به مخاوف السرطان

"زانتاك" طلع بريء.. حكاية دواء أحاطت به مخاوف السرطان

حموضة المعدة.. مرض يعاني منه العديد من المصريين بسبب طبيعة الأكل الدسم التي اعتادوا عليها، لذا يتعلقون بأي دواء يكون لهم بمثابة المنقذ منه، ومنذ أن ظهر عقار
"مترميهاش".. فوائد مذهلة لـ نواة البلح تعالج النقرس وجرثومة المعدة

"مترميهاش".. فوائد مذهلة لـ نواة البلح تعالج النقرس وجرثومة المعدة

نصح أخصائي النباتات الطبية أهمية استخدام نواة البلح لعلاج عدد من الأمراض
عاش يتيما ومات وحيدا.. من هو أقرب شخص لهيثم زكي؟

عاش يتيما ومات وحيدا.. من هو أقرب شخص لهيثم زكي؟

سبق وحكى هيثم أحمد زكي في لقاء من هو أقرب شخص له من عائلته..
"كابوريا 2".. الحلم الذي توفي هيثم أحمد زكي قبل تحقيقه

"كابوريا 2".. الحلم الذي توفي هيثم أحمد زكي قبل تحقيقه

الحلم الذي توفي هيثم أحمد زكي قبل تحقيقه.