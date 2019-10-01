لاعب نادي الزمالك ودرب فرق رياضية.. معلومات عن والد أكرم حسني مع رحيله

توفى، منذ قليل، الكابتن حسني عبدالرحيم، لاعب الزمالك السابق، ووالد الفنان أكرم حسني، الذي أعلن خبر رحيله عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

والد أكرم حسني عمل مهندسا بـ"مصر للطيران"

وتزامنا مع رحيل الكابتن حسني عبدالرحيم، نستعرض عدد من المعلومات عنه في السطور التالية، وفقا لما قاله ابنه الفنان أكرم حسني، خلال لقاء سابق له مع الإعلامية سمر يسري، في برنامج "أنا وأنا"..

- كان حسني عبد الرحيم، مدافع بنادي الزمالك، مع جيل الستينيات وأشهرهم حمادة إمام.

- عمل مهندسًا في "مصر للطيران".

- درب العديد من الفرق في مصر والإمارات.

- ابنه هو الفنان أكرم حسني، والذي نشر من قبل مجموعة صور لوالده أثناء لعبه مع نادي الزمالك في فترة الستينيات.

وكتب أكرم حسني، على صفحته الشخصية، "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجار تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".