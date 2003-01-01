آخرهم هيثم أحمد زكي.. فنانون قطف الموت زهرة شبابهم

توفى في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس الفنان هيثم أحمد زكي، وعمره 35 عاما، ولم يكن "هيثم" أول فنان شاب يخطفه الموت من حياة الشهرة والأضواء، حيث إن هناك الكثير من الفنانين الذين فارقوا الحياة من حياتهم الفنية، وتستعرض "الوطن" أبزر الفنانين الشباب الذين تُوفوا في سن الشباب.

1- ماهر عصام

يعتبر يوم وفاة ماهر عصام في السابع عشر من يونيو عام 2018 واحدا من الأيام الحزينة على الوسط الفني، حيث أعلن وفاة الفنان الشاب عن عمر ناهز 39 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

2- عمرو سمير

تعد وفاة الفنان والمذيع الراحل عمرو سمير واحدة من أكبر الصدمات للسينما المصرية، خاصة أنه تُوفي في سن صغيرة، حيث مات في عمر ناهز 33 عاما وهو بصحة جيدة، إثر أزمة قلبية مفاجئة حلت عليه.

3- عامر منيب

يعتبر الفنان والمغني عامر منيب واحدا من الفنانين الذي خطفهم الموت أيضا في سن مبكرة، حيث تُوفي في عامه الـ48، وسط صدمة كبيرة بين جمهوره ومحبيه، تاركا لهم 4 أفلام و12 ألبوما غنائيا.

4- ميرنا المهندس

ميرنا المهندس واحدة من الفنانات اللاتي خطفهن الموت من وسط الحياة والشهرة والأضواء، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان في عمر 37 عاما.

وقدمت "المهندس" عددا من الأعمال الفنية المميزة قبل وفاتها منها فيلم "الأكاديمية"، و"برة الدنيا"، و"عابد كرمان"، ومسلسل "ساكن قصادي".

5- علاء ولي الدين

واحد من الفنانين الذي لا يستطيع أحد نسيانهم ولا نسيان الكوميديا التي كان يقدمها سواء على خشبة المسرح أو أمام الشاشات التلفزيونية، الفنان الراحل الذي توفى عن عمر ناهز 40 عاما نجح في ترك ابتسامة وبصمة كبيرة في قلوب كل من شاهده.

ويوجد العديد من الأعمال الخالدة في أذهان المشاهدين لعلاء ولي الدين، والتي يأتي على رأسها كل من فيلم "الناظر" و"الإرهاب والكباب" ومسرحية "حكيم عيون" و"ألابندا".

6- ذكرى

أيضا واحدة من الفنانات التي تركت إرثا غنائيا مميزا لكل من سمعها، قبل أن تُقتل في عمر الـ37 عاما، حيث توفيت عام 2003، عندما أطلق عليها زوجها رجل الأعمال المصري أيمن السويدي النار في منزلهما قبل أن ينتحر.

وقدمت ذكرى عددا من الأعمال الغنائية أبرزها "الله غالب"، "وحياتي عندك"، "التلاقي".

7- عمر فتحي

أيضا واحد من الفنانين المميزين الذين ظهروا في فترة التسعينات وقدم عددا من الأعمال الفنية والغنائية خلال مسيرته، قبل أن يتوفى عمر ناهز 34 عاما.

وكان يعاني "فتحي" من مشاكل في القلب، والتي كانت تهدد حياته في أي انفعال، ولكنه رحل بعددا من الأعمال الفنية والغنائية المميزة، وأبرزها مسلسل حسن ونعيمة.