"كابوريا 2".. الحلم الذي توفي هيثم أحمد زكي قبل تحقيقه

توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، داخل منزله بكومبوند بيفرلي هيلز، بمنطقة السادس من أكتوبر، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وفقًا لما أشار إليه مصدر أمني.

وفاة هيثم زكي في عمر الـ35 منعه من تحقيق حلم "كابوريا 2"، حيث أعلن الفنان الراحل عن رغبته الشديدة في القيام ببطولة جزء ثانٍ من فيلم والده الفنان أحمد زكي "كابوريا" والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه عام 1990.

"كابوريا" كان من بطولة الفنان أحمد زكي، والفنانة رغدة، بالإضافة إلى حسين الإمام وسحر رامي ومن تأليف عصام الشماع، وإخراج خيري بشارة.

وصرح الفنان الراحل هيثم زكي، في أحد حواراته السابقة ببرنامج "أون ست" عن حلمه بتجسيد شخصية الملاكم والتي أداها والده في ثلاث أفلام كان منها فيلم "كابوريا"، مشيرًا إلى أنه يطمح إلى تحقيق هذا الحلم الذي يراوده من بوابة "كابوريا 2".

وأكد هيثم زكي، أن هناك مشروعا قويا لإنتاج جزء ثانٍ من الفيلم يرى أنه سيكون مشروعا ناجحا وجيدا للغاية ويرغب في تقديمه، وينقصه فقط الحصول على موافقة سحر رامي وعصام الشماع على إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم.

وأكد هيثم أن ما حفزه على تقديم جزء ثان من الفيلم، هو قيام سيلفستر ستالوني بإصدار جزء ثانٍ من فيلم "روكي"، والذي حقق نجاحًا باهرًا، بالإضافة إلى أن الفكرة التي قدمت إليه بخصوص مشروع "كابوريا 2" كانت قوية للغاية.

وفي حوار آخر مع برنامج "MBC Trending"، قال هيثم: "أنا كان عندي الفكرة دي من زمان، ومن وقت طويل نفسي أعمل الجزء الثاني من كابوريا، واتكلمت مع المخرج الصديق كريم إسماعيل وعندنا حدوتة حلوة جدًا نقدمها في الجزء الثاني".

وأضاف الفنان الراحل، في حواره السابق، أنه يحضر للفيلم بتدربه على الملاكمة مع الفنان محمد لطفي، والذي شارك في الجزء الأول من الفيلم.

وأوضح حينها أن مشروع الجزء الثاني من الفيلم سيقدم فكرة مختلفة عن "كابوريا" الأصلي، مشيرًا إلى أن الفيلم لن يكون مجرد استمرار لأحداث الجزء الأول.

وفاة الفنان الشاب في الساعات الأولى من فجر اليوم، جاء قبل أن يحقق هيثم زكي حلمه، بتجسيد بطولة الجزء الثاني من فيلم "كابوريا"، حيث تعد آخر أعماله قبل رحيله هو تقديمه دور الطبيب النفسي في مسلسل "علامة استفهام" في شهر رمضان 2019.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 34 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.