تامر حسني حقق 19 مليونا.. أرباح أعلى 5 فنانين مشاهدة على يوتيوب في مصر

صارت مواقع التواصل الاجتماعي مصدر دخل هائل لكثير من الأشخاص، وخصوصا قنوات يوتيوب، سواء بالنسبة للفنانين أو غيرهم من رواد السوشيال ميديا.

ويهتم موقع socialblade بتتبع إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، ويضع قوائم تضم أعلى القنوات مشاهدة على يوتيوب، بحسب كل بلد.

ترتيب الموقع المتخصص في إحصاءات السوشيال ميديا للقنوات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب يكون بشكل عام، بين مكنوعات ومنصات تلفزيونية وفنانين صناع ترفيه وغيرهم، ولكن ترصد "الوطن" في السطور التالية، من داخل القوائم، أعلى 5 فنانين مشاهدة في مصر، وإحصائياتهم.

محمد رمضان

تحتل قناة الفنان محمد رمضان المركز الأول في قائمة قنوات الفنانين الأعلى مشاهدة على يوتيوب في مصر، إذ وصلت عدد المشاهدات على قناته إلى أكثر من 2 مليار و26 مليون و337 ألف.

وتوقع موقع "socialblade" أن أرباح قناة رمضان السنوية، التي أنشأها عام 2014، قد تتراوح بين 206 آلاف و3.3 مليون دولار، أي بين 3 ملايين و324 ألفا و53 مليونا و174 ألف جنيه مصري.

وحقق محمد رمضان في آخر 30 يوما أكثر من 68 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى ما يزيد على 270 ألف "سبسكرايب".

تامر حسني

تعتبر قناة الفنان تامر حسني في المركز الثاني بين أعلى القنوات تحقيقا لأعداد المشاهدات في مصر، حيث تجاوزت أعداد مشاهدات تامر حسني على يوتيوب مليارا و594 مليونا.

وقدر "socialblade" أن تتراوح أرباح القناة التي دشنها تامر حسني في 2006، هذه السنة، بين 73 ألفا و1.2 مليون دولار، أي بين مليون و178 ألفا و19 مليونا و366 ألف جنيه مصري.

وتخطت مشاهدات قناة تامر حسني في الشهر الأخير 24 مليون مشاهدة، وهذا بخلاف 60 ألف "سبسكرايب".

عمرو دياب

وجاءت قناة الفنان عمرو دياب بالمرتبة الثالثة في قائمة قنوات الفنانين الأعلى مشاهدة على يوتيوب في مصر، إذ تخطت عدد المشاهدات على قناته أكثر من 717 مليونا و376 ألفا.

ومن المتوقع أن تتراوح أرباح الهضبة من قناته على يوتيوب، التي أطلقها في 2006، وفقا لحسابات "socialblade"، بين 75 ألفا و1.2 مليون دولار، أي بين مليون و210 آلاف و19 مليونا و366 ألف جنيه مصري.

ووصلت أعداد المشاهدات لقناة الهضبة عمرو دياب في آخر 30 يومًا إلى 25 مليون مشاهدة، بجانب 70 ألف "سبسكرايب".

شيرين

احتلت قناة الفنانة شيرين المرتبة الرابعة في قائمة فنانين مصر الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، إذ حققت أكثر من 573 مليونا و664 ألف مشاهدة، منذ تدشين القناة في 2013.

وتتراوح أرباح شيرين السنوية، من قناتها عبر يويتيوب، بحسب موقع "socialblade"، بين 62 ألفا ومليون دولار، أي بين مليون و16 مليون جنيه مصري.

وزاد عدد مشاهدات قناة شيرين على ليوتيوب، خلال آخر 30 يوما إلى 20 مليون مشاهدة، إضافة إلى 50 ألف "سبسكرايب".

أبو

من خلال أكثر من 552 مليون و226 ألف مشاهدة على يوتيوب، استطاع الفنان "أبو" أن يضمن المرتبة الخامسة من حيث الفنانين الأعلى مشاهدة على يوتيوب في مصر.

وأشار الموقع المتخصص في تتبع إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أرباح أبو من يوتيوب تتراوح بين 74 ألفا و1.2 مليون دولار، أي بين مليون و194 ألفا و19 مليونا و366 ألف جنيه مصري.

وارتفع عدد مشاهدات قناة أبو على يوتيوب، التي أطلقها في 2012، 24 مليونا، بخلاف 80 ألف "سبسكرايب"، خلال آخر شهر.