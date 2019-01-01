احذر.. ثغرة أمنية خطيرة في متصفح "فايرفوكس"

عثرت مجموعة "هاكرز" على طريقة جديدة لإغلاق متصفح فايرفوكس وتعليق عمله، عن طريق عملية احتيال لإقناع الضحايا بأنَّهم بحاجة إلى الاتصال بالخط الساخن "دعم Windows" الزائف لأنَّ أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لديها ترخيص غير شرعي، وإذا لم يتصل الضحايا في غضون 5 دقائق، يهدد الهاكرز بتعطيل الكمبيوتر.

ويسيء المحتالون استخدام خطأ في فايرفوكس يسمح لهم منذ سنوات بإرغام المستخدمين على إدخال بريدهم لتسجيل الدخول، مع تقديم مطالبات متواصلة "للمصادقة المطلوبة"، وفقَا لموقع "zdnet" المتخصص فيالتكنولوجيا والتقنية.

تعمل المطالبات بمثابة سجن في المتصفح لأنَّها تمنع المستخدمين من مغادرة المتصفح أو إغلاقه، وفي شهر يوليو، أصدرت موزيلا إصلاحًا في Firefox 68 كان يهدف إلى منع هذا الهجوم.

تضمن الإصلاح حظر جميع أنواع مطالبات "المصادقة المطلوبة"، بما في ذلك تلك التي جرى إنشاؤها بواسطة المجال الرئيسي للموقع.

ومع ذلك، وجد جيروم سيجورا رئيس الاستخبارات في شركة Malwarebytes، هذا الأسبوع، أنَّ المحتالين وجدوا طريقة تسمح لهم باستخدام التكتيكات السابقة نفسها لإيقاع الضحايا.

وقدم سيجورا منذ ذلك الحين تقريرًا عن الأخطاء لـMozilla ويعمل مطوروها على إصلاح لإصدار قادم في المستقبل.

ووجد أيضًا تقنية قفل أخرى للمتصفح، أبُلغت بها Mozilla قبل عامين، ولم يتمّ إصلاحها تظل حتى يومنا هذا، وتم تصميمها في الأصل لاستهداف Chrome ولكن جرى إصلاحه في الإصدار 67 من Chrome.

وتظهر على الصفحة رسائل عديدة، منها: