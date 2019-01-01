احذر.. ثغرة أمنية خطيرة في متصفح "فايرفوكس"

04:50 م | الأربعاء 06 نوفمبر 2019
متصفح وزيلا فايرفوكس

متصفح وزيلا فايرفوكس

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

"موزيلا" تطلق الإصدار 35 بنسخته التجريبية من متصفح "فايرفوكس"

"فايرفوكس" يصدر تحديثا جديدا لسد ثغرة تتسبب في تسريب بيانات حساسة

"فايرفوكس" يصدر تحديثا جديدا لسد ثغرة تتسبب في تسريب بيانات حساسة

"فايرفوكس" تطلق خاصية جديدة لحماية المستخدمين من المواقع المخترقة

"فايرفوكس" تطلق خاصية جديدة لحماية المستخدمين من المواقع المخترقة

"موزيلا" تضيف تقنية جديدة إلى متصفح "فايرفوكس"

"موزيلا" تضيف تقنية جديدة إلى متصفح "فايرفوكس"

عثرت مجموعة "هاكرز" على طريقة جديدة لإغلاق متصفح فايرفوكس وتعليق عمله، عن طريق عملية احتيال لإقناع الضحايا بأنَّهم بحاجة إلى الاتصال بالخط الساخن "دعم Windows" الزائف لأنَّ أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لديها ترخيص غير شرعي، وإذا لم يتصل الضحايا في غضون 5 دقائق، يهدد الهاكرز بتعطيل الكمبيوتر.

ويسيء المحتالون استخدام خطأ في فايرفوكس يسمح لهم منذ سنوات بإرغام المستخدمين على إدخال بريدهم لتسجيل الدخول، مع تقديم مطالبات متواصلة "للمصادقة المطلوبة"، وفقَا لموقع "zdnet" المتخصص فيالتكنولوجيا والتقنية.

تعمل المطالبات بمثابة سجن في المتصفح لأنَّها تمنع المستخدمين من مغادرة المتصفح أو إغلاقه، وفي شهر يوليو، أصدرت موزيلا إصلاحًا في Firefox 68 كان يهدف إلى منع هذا الهجوم.

تضمن الإصلاح حظر جميع أنواع مطالبات "المصادقة المطلوبة"، بما في ذلك تلك التي جرى إنشاؤها بواسطة المجال الرئيسي للموقع.

ومع ذلك، وجد جيروم سيجورا رئيس الاستخبارات في شركة Malwarebytes، هذا الأسبوع، أنَّ المحتالين وجدوا طريقة تسمح لهم باستخدام التكتيكات السابقة نفسها لإيقاع الضحايا.

وقدم سيجورا منذ ذلك الحين تقريرًا عن الأخطاء لـMozilla ويعمل مطوروها على إصلاح لإصدار قادم في المستقبل.

ووجد أيضًا تقنية قفل أخرى للمتصفح، أبُلغت بها Mozilla قبل عامين، ولم يتمّ إصلاحها تظل حتى يومنا هذا، وتم تصميمها في الأصل لاستهداف Chrome ولكن جرى إصلاحه في الإصدار 67 من Chrome.

وتظهر على الصفحة رسائل عديدة، منها:

  • لا تتجاهل هذا التحذير المهم.
  • يرجى التوقف وعدم إغلاق الكمبيوتر.
  • مفتاح التسجيل للكمبيوتر الخاص بك مغلق.
  • لماذا حظرنا جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟
  • مفتاح تسجيل Windows غير قانوني.
  • يستخدم سطح مكتب Windows هذا برامج مقرصنة.
  • يرسل سطح مكتب Windows هذا فيروسات عبر الإنترنت.
  • تمّ اختراق سطح مكتب Windows هذا.
  • يرجى الاتصال بنا في غضون 5 دقائق لمنع تعطيل حسابك.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"مترميهاش".. فوائد مذهلة لـ نواة البلح تعالج النقرس وجرثومة المعدة

"مترميهاش".. فوائد مذهلة لـ نواة البلح تعالج النقرس وجرثومة المعدة

نصح أخصائي النباتات الطبية أهمية استخدام نواة البلح لعلاج عدد من الأمراض
أقوى من الفنيك 10 أضعاف.. فوائد صحية للزعتر للوقاية من أمراض الشتاء

أقوى من الفنيك 10 أضعاف.. فوائد صحية للزعتر للوقاية من أمراض الشتاء

يبدأ الكثيرون بالاستعداد لفصل الشتاء بمجرد اقترابه سواء بشراء الملابس أو احتياجات المنزل من مدفئة وبطاطين أو حتى
يعالج القولون وآلام العضلات.. 10 فوائد لتناول مشروب القرفة بعسل النحل

يعالج القولون وآلام العضلات.. 10 فوائد لتناول مشروب القرفة بعسل النحل

شرح أخصائي النباتات طبية فوائد القرفة على صحة الإنسان أبرزها تعالج ارتفاع ضغط الدم .
أسعد وأتعس الأبراج في عيد الحب المصري.. الفلك يدعم الميزان والسرطان

أسعد وأتعس الأبراج في عيد الحب المصري.. الفلك يدعم الميزان والسرطان

تستعرض "الوطن" أسعد وأتعس الأبراج في عيد الحب المصري وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد
53 مليون في السنة و4 ملايين شهريا.. أرباح محمد رمضان المتوقعة من يوتيوب

53 مليون في السنة و4 ملايين شهريا.. أرباح محمد رمضان المتوقعة من يوتيوب

بعد تصريح محمد رمضان بأنه الفنان الأعلى مشاهدة على اليوتيوب في الشرق الأوسط، نستعرض أرباحه من قناته على اليوتيوب.