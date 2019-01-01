مبيض للأسنان وعلاج للأظافر.. تعرف على فوائد الملح

رغم توصل أبحاث حديثة إلى أضرار الملح وخطورته الشديدة على صحة الإنسان، إلا أنّ ملح البحر له فوائد أيضا، إذ تساعد الأملاح الطبيعية والمعادن في الحد من الالتهاب وإشراق البشرة وتقويتها، كما أنّه مقشر جيد وله خصائص مضادة للميكروبات، حسب ما نشرته وكالة "سبوتنك" نقلا عن موقع "ميدسين نيوز".

فوائد الملح

وقدّم الباحثون 5 طرق معتمدة لاستخدام ملح البحر من أجل الحصول على فوائده، وهي كما يلي:

1. مبيض للأسنان

يساعد على إزالة البقع وإشراق الأسنان، لاحتوائه على مصدر طبيعي للفلورايد.

2. غسول طبيعي للفم

يساعد في قتل البكتيريا، التي قد تتسبب في رائحة كريهة للفم والتهاب اللثة.

3. علاج الأظافر

يقوي الملح الأظافر وتعمل صودا الخبز والليمون على تقليل الاصفرار والبقع.

4. تحسين نسيج الشعر

يساعد استخدام الملح في إعادة تكوين نسيج الشعر الخشن.

5. تهدئة العين

الملح مضاد طبيعي للالتهاب، ومن ثم فإنّه يعمل على تهدئة العيون المنتفخة وامتصاص السوائل الزائدة بجانب فوائده المضادة للالتهابات.