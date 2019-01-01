دراسة: ربع طلاب ثانوي يدخنون السجائر الإلكترونية

أفادت دراسة استقصائية أجرتها السلطات الأمريكية إلى أن طالبا من بين كل أربعة طلاب في المدرسة الثانوية، وواحدا من بين كل عشرة طلاب في المدارس الإعدادية بالولايات المتحدة يدخنون السجائر الإلكترونية.

وبحثت الدراسة - التي نشرت نتائجها في عدد نوفمبر من مجلة (الجمعية الطبية الأمريكية) - المخاوف من جاذبية ما يسمى بالسجائر الإلكترونية والمعتمدة على النكهات ذات المذاق الحلو، واضطر مصنعو العلامات التجارية الشهيرة - الشهر الماضي - إلى تعليق مبيعات منتجاتهم بنكهة الفاكهة في الولايات المتحدة، وبعد خمسة أسابيع من اقتراح الإدارة الأمريكية ، بسبب مخاوف من تشجيعهم فعليا لاستغلال المراهقين.

وقالت "جيسيكا ل.بارينجتون تريميس"، أستاذ مساعد الطب الوقائي في كلية طب في جامعة " جنوب كالفورنيا "مجال تدخين السجائر الإلكترونية بأكمله مثير للجدل .. إذا كان المدخنون البالغون قادرين على الإقلاع عن التدخين بنجاح باستخدام هذه المنتجات، فنحن لا نريد تثبيط ذلك".