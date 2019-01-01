الركض لفترات قصيرة يقلل من مخاطر الموت المبكر

12:33 م | الأربعاء 06 نوفمبر 2019
الركض

الركض

كتب: أ ش أ

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 كشفت مجموعة من العلماء الأستراليين أن الركض ولو لفترات قصيرة يقلل من خطر الموت المبكر.

فقد توصل العلماء ، الذين ينتمون لمعاهد من أستراليا وتايلاند وفنلندا من خلال تحليل 14 دراسة سابقة من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والدنمارك، إلى نتائج تفيد بأن زيادة المشاركة في أنشطة الركض سيؤدى على الأرجح لتحسين الصحة العامة ومتوسط عمر الإنسان بالنسبة لمن يمارسون هذه الأنشطة.

وشملت الدراسات التي قاموا بتحليلها 232 ألفا و149 مشاركا وجرت على فترات تتراوح من 5ر5 إلى 35 عاما.

وكشف العلماء أن الأشخاص الذين قاموا بالركض لمسافة - أيا كانت - ينخفض لديهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27 في المئة مقارنة بمن لا يمارسون العدو، كما تم الربط بين العدو وبين خفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان بنسبة 30 في المئة و23 في المئة على التوالي.

 

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