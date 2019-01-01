طفلة في زيمبابوي أنقذت صديقتها من فم تمساح ضخم "فقأت عينه"

فوجئت طفلة من زيمبابوي تدعى ربيكا مونكومبوي تبلغ من العمر 11 عاما، بصديقتها "لاتويا مواني" ذات الـ9 سنوات بين فكي تمساح ضخم ولم تتردد في محاولة إنقاذها.

ونقلت "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام محلية زيمبابوية أن الطفلة قفزت على ظهر التمساح وفقأت عينه باستخدام أصابعها التي أدخلتها في عينه ليترك الطفلة.

وحكت الطفلة الشجاعة تفاصيل الواقعة لوسائل الإعلام في زيمبابوي حيث فوجئت أثناء عودتها وصديقاتها من السباحة في ممر مائي بالقرب من منزلهم في قرية "سندريلا"، بصراخ صادر من الماء مشيرة إلى أنها أصيبت بالذهول لرؤية تمساح يجر صديقتها في الماء.

وفي حين أن جميع الأطفال الآخرين كانوا خائفين وهربوا من المكان، فإن الطفلة الشجاعة اندفعت نحو الماء، وقفزت فوق التمساح وبدأت تفقأ عينيه إلى أن دفعته ليرخي فكه عن صديقتها.

ونقلت صحيفة صنداي تايمز عن الطفلة الشجاعة: "لقد خرجنا من الماء، ثم سمعنا لاتويا التي ظلت تسبح وحدها وهي تصرخ قائلة إن هناك شيئا كان يجرها من يدها، ولأنني كنت الأكبر بين الأطفال السبعة الآخرين، شعرت بالحاجة إلى إنقاذها".