جزمة حريمي فيها مليون جنيه.. روسية تحمل 2 كيلو ذهب بنعل حذائها

بسبب طريقة مشيها الغريبة استوقفت السلطات الروسية عند الحدود الصينية امرأة وقاموا بتفتيشها ليكتشفوا أنها تحمل 2 كيلو ذهب في حذائها.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن عناصر من الجمارك الروسية استوقفت امرأة عند الحدود الصينية، بعدما لفتت الأنظار بطريقة مشيها الغريبة.

وبحسب السلطات المحلية فإن الشابة كانت متوترة وتتصرف بطريقة مشبوهة مما زاد في شكوكهم ليقوموا بتفتيشها بجهاز الكشف عن المعادن، وتبين أنها تخفي في حذائها 8 سبائك من الذهب يبلغ وزنها قرابة 2 كيلو جرام.

ونقلت "سكاي نيوز" عن الناطقة باسم سلطات الجمارك أن الشابة ربطت السبائك الذهبية بنعال حذائها بشريط لاصق، مضيفة أن قيمة السبائك الذهبية تقدر بما يعادل 79 ألف دولار أي قرابة 1.2 مليون جنيه مصري.