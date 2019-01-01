شركة تطرد مديرا بسبب علاقة غرامية بزميلته.. تزوجها وأصبح رجل أعمال

07:59 ص | الأربعاء 06 نوفمبر 2019
أرشيفية

أرشيفية

كتب: أحمد حامد دياب

أخبار متعلقة

بالفيديو| "حب وغزل" في علاقة أصالة بعمرو دياب "استثناء للجمال"

بالفيديو| "حب وغزل" في علاقة أصالة بعمرو دياب "استثناء للجمال"

صور| حب وإنكار وارتباط وطلاق.. 4 مشاهد من علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب

صور| حب وإنكار وارتباط وطلاق.. 4 مشاهد من علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب

بالصور| مغني تونسي صهر جديد لبن علي.. ومحاميه: تجمعه علاقة حب بنسرين

بالصور| مغني تونسي صهر جديد لبن علي.. ومحاميه: تجمعه علاقة حب بنسرين

في ذكري رحيلها الثانية.. علاقة زبيدة ثروت بالعندليب "قصة حب لم تكتمل"

في ذكري رحيلها الثانية.. علاقة زبيدة ثروت بالعندليب "قصة حب لم تكتمل"

تسببت علاقة غرامية بين الموظف الأسترالي جاري ليون وزميلته تمارا في أن يفقد عمله كمدير بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الأبواب والنوافذ.

إدارة الشركة أعلنت الاستغناء عن خدمات ليون الذي كان يبلغ من العمر 41 عاما في هذا التوقيت بسبب علاقته الغرامية بمرؤسته تمارا "36 عاما" التي انضمت إلى فريقه كمنسقة للمشروع، بينما لم تستغن عن خدمات الموظفة.

ترك ليون العمل واعتبر أن إقالته نوع من التعنت غير الواضح بسبب علاقة بين طرفين بالتراضي، ولكنه لم يترك تمارا التي تسببت في أن يفقد عمله كمدير للشركة بينما استمرت هي في العمل وتزوجت ليون منذ 12 عام.

وبحسب BBC فإن إقالة ليون جائت بفائدة بعدما لجأ إلى عمل خاص وتوسع فيه وصولًَا لأن يصبح من رجال الأعمال ويمتلك مع زوجته شركة في مدينة بريسبن.

ليون قال في تصريحات صحفية إنه لا يغضب إذا وجد علاقة حب بين اثنين من موظفي شركته كما حدث معه منذ سنوات معتبرًا أن الفكرة لا تزعجه مطلقًا طالما لا تؤثر على سير العمل.

تواصل ليون مع BBC جاء بعد أن قرأ موضوعا على الموقع يتحدث عن طرد شركة ماكدونالدز لمديرها التنفيذي، ستيف إيستبروك، بعد أن أقام علاقة مع موظفة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"مترميهاش".. فوائد مذهلة لـ نواة البلح تعالج النقرس وجرثومة المعدة

"مترميهاش".. فوائد مذهلة لـ نواة البلح تعالج النقرس وجرثومة المعدة

نصح أخصائي النباتات الطبية أهمية استخدام نواة البلح لعلاج عدد من الأمراض
أقوى من الفنيك 10 أضعاف.. فوائد صحية للزعتر للوقاية من أمراض الشتاء

أقوى من الفنيك 10 أضعاف.. فوائد صحية للزعتر للوقاية من أمراض الشتاء

يبدأ الكثيرون بالاستعداد لفصل الشتاء بمجرد اقترابه سواء بشراء الملابس أو احتياجات المنزل من مدفئة وبطاطين أو حتى
يعالج القولون وآلام العضلات.. 10 فوائد لتناول مشروب القرفة بعسل النحل

يعالج القولون وآلام العضلات.. 10 فوائد لتناول مشروب القرفة بعسل النحل

شرح أخصائي النباتات طبية فوائد القرفة على صحة الإنسان أبرزها تعالج ارتفاع ضغط الدم .
أسعد وأتعس الأبراج في عيد الحب المصري.. الفلك يدعم الميزان والسرطان

أسعد وأتعس الأبراج في عيد الحب المصري.. الفلك يدعم الميزان والسرطان

تستعرض "الوطن" أسعد وأتعس الأبراج في عيد الحب المصري وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد
53 مليون في السنة و4 ملايين شهريا.. أرباح محمد رمضان المتوقعة من يوتيوب

53 مليون في السنة و4 ملايين شهريا.. أرباح محمد رمضان المتوقعة من يوتيوب

بعد تصريح محمد رمضان بأنه الفنان الأعلى مشاهدة على اليوتيوب في الشرق الأوسط، نستعرض أرباحه من قناته على اليوتيوب.