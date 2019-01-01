شركة تطرد مديرا بسبب علاقة غرامية بزميلته.. تزوجها وأصبح رجل أعمال

تسببت علاقة غرامية بين الموظف الأسترالي جاري ليون وزميلته تمارا في أن يفقد عمله كمدير بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الأبواب والنوافذ.

إدارة الشركة أعلنت الاستغناء عن خدمات ليون الذي كان يبلغ من العمر 41 عاما في هذا التوقيت بسبب علاقته الغرامية بمرؤسته تمارا "36 عاما" التي انضمت إلى فريقه كمنسقة للمشروع، بينما لم تستغن عن خدمات الموظفة.

ترك ليون العمل واعتبر أن إقالته نوع من التعنت غير الواضح بسبب علاقة بين طرفين بالتراضي، ولكنه لم يترك تمارا التي تسببت في أن يفقد عمله كمدير للشركة بينما استمرت هي في العمل وتزوجت ليون منذ 12 عام.

وبحسب BBC فإن إقالة ليون جائت بفائدة بعدما لجأ إلى عمل خاص وتوسع فيه وصولًَا لأن يصبح من رجال الأعمال ويمتلك مع زوجته شركة في مدينة بريسبن.

ليون قال في تصريحات صحفية إنه لا يغضب إذا وجد علاقة حب بين اثنين من موظفي شركته كما حدث معه منذ سنوات معتبرًا أن الفكرة لا تزعجه مطلقًا طالما لا تؤثر على سير العمل.

تواصل ليون مع BBC جاء بعد أن قرأ موضوعا على الموقع يتحدث عن طرد شركة ماكدونالدز لمديرها التنفيذي، ستيف إيستبروك، بعد أن أقام علاقة مع موظفة.