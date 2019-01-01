قنبلة في موقع تصوير فيلم أنجلينا جولي الجديد

أنجلينا جولي
أخلت السلطات في إسبانيا موقع تصوير أحدث أفلام النجمة الأمريكية أنجلينا جولي السينمائية، أمس الاثنين، وذلك بعد اكتشاف قنبلة، ونقلت الشرطة جولي من المكان.
وتحركت جولي مع باقي فريق عمل فيلمها الجديد الجاري تصويره "Eternals" بعيدا إلى موقع آمن، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "صن" البريطانية.
وعاشت أنجلينا جولي وفريق عمل الفيلم حالة صدمة من الموقف، واستدعت الشركة المنتجة خبراء المتفجرات للتخلص من القنبلة.
ولحسن الحظ، لم تنفجر القنبلة في موقع تصوير الفيلم في جزيرة الكناري فويرتيفنتورا الإسبانية، والتي يعود عمرها إلى الحرب العالمية الثانية، إذ كان للنازيين قاعدة هناك.
وأوضح أحد الشهود أن الأمر كان مثيرا ومرعبا، إذ كان من الممكن للقنبلة أن تترك هناك لعقود ولن يمسها أحد، مضيفا: "لكن من يدري ما الذي يمكن أن يحدث لو اقترب أي شخص منها".
ويعتبر فيلم "Eternals" أول أفلام أنجلينا جولي في عالم "مارفل" السينمائي، ويشاركها بطولته الممثلة المكسيكية، سلمى حايك.
وتنافس أنجلينا جولي في دور العرض السينمائية حاليا، بالجزء الثاني من فيلمها "مالفيسنت"، وهو مستوحى عن إحدى روايات شركة "ديزني" الأمريكية.
نصح أخصائي النباتات الطبية أهمية استخدام نواة البلح لعلاج عدد من الأمراض
يبدأ الكثيرون بالاستعداد لفصل الشتاء بمجرد اقترابه سواء بشراء الملابس أو احتياجات المنزل من مدفئة وبطاطين أو حتى
شرح أخصائي النباتات طبية فوائد القرفة على صحة الإنسان أبرزها تعالج ارتفاع ضغط الدم .
تستعرض "الوطن" أسعد وأتعس الأبراج في عيد الحب المصري وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد
بعد تصريح محمد رمضان بأنه الفنان الأعلى مشاهدة على اليوتيوب في الشرق الأوسط، نستعرض أرباحه من قناته على اليوتيوب.
تعليقات الفيسبوك