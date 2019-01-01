قنبلة في موقع تصوير فيلم أنجلينا جولي الجديد

أخلت السلطات في إسبانيا موقع تصوير أحدث أفلام النجمة الأمريكية أنجلينا جولي السينمائية، أمس الاثنين، وذلك بعد اكتشاف قنبلة، ونقلت الشرطة جولي من المكان.

وتحركت جولي مع باقي فريق عمل فيلمها الجديد الجاري تصويره "Eternals" بعيدا إلى موقع آمن، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "صن" البريطانية.

وعاشت أنجلينا جولي وفريق عمل الفيلم حالة صدمة من الموقف، واستدعت الشركة المنتجة خبراء المتفجرات للتخلص من القنبلة.

ولحسن الحظ، لم تنفجر القنبلة في موقع تصوير الفيلم في جزيرة الكناري فويرتيفنتورا الإسبانية، والتي يعود عمرها إلى الحرب العالمية الثانية، إذ كان للنازيين قاعدة هناك.

وأوضح أحد الشهود أن الأمر كان مثيرا ومرعبا، إذ كان من الممكن للقنبلة أن تترك هناك لعقود ولن يمسها أحد، مضيفا: "لكن من يدري ما الذي يمكن أن يحدث لو اقترب أي شخص منها".

ويعتبر فيلم "Eternals" أول أفلام أنجلينا جولي في عالم "مارفل" السينمائي، ويشاركها بطولته الممثلة المكسيكية، سلمى حايك.

وتنافس أنجلينا جولي في دور العرض السينمائية حاليا، بالجزء الثاني من فيلمها "مالفيسنت"، وهو مستوحى عن إحدى روايات شركة "ديزني" الأمريكية.