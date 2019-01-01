شاب يكتشف أن لديه 20 أخا وأختا من والده

اكتشف شاب أمريكي، شغوف بشكل هائل بالبحث عن أصوله، أن له أكثر من 20 أخا وأخت من نساء مختلفات أنجبن بعد حصولهن على "اللقاحات اللازمة" من بنك الحيوانات المنوية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن قناة "إن بي سي"، أن الشاب الذي يدعى رايان كرامير لا يملك والدًا، وكان لديه اهتمام كبير منذ طفولته بالتعرف على أصوله.

أرسل كرامير طلبًا إلى "بنك الحيوانات المنوية" وهو ابن 8 سنوات، وقبل أن يعرف أباه، وجد أن له 20 أخا وأختا، تعرف على عدد منهم، بعد تحليل ومطابقة الحمض النووي لهم.

وأصبح إخوة وأخوات كرامير غير الأشقاء ينظمون لقاء بينهم مرة في السنة، وأسسوا مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتواصل فيما بينهم، خاصة وأن كرامير يعتبر هذا العدد من الإخوة والأخوات "نعمة كبيرة.. لا يمكن تعويضها".

وفي النهاية، استطاع كرامير أن يعثر على أبيه وبقي على تواصل معه، رغم أنه يعتبر أن العلاقة بينهما، في الأكثر، تشبه العلاقة مع العم أو ابن العم أكثر من العلاقة بين ولد وأب.