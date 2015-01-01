"وقفة رمضان وكوبري إيهاب".. مهارات سببت اشتباكات بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك هما قطبا الرياضة المصرية، وأكثرها جماهيرية، تجمعهما صراعات رياضية عديدة في ألعاب كثيرة، وأحيانا تصل الأمور إلى حد الصراعات والاشتباكات داخل الملاعب بين اللاعبين.

العامل الأكثر دفعا لاندلاع هذه الاشتباكات هو الاستفزاز، وكثير من اللاعبين قادرين على استفزاز منافسيهم بمهاراتهم في اللعبة التي يمارسونها، وظهر هذا جليا خلال أكثر من قمة بين الأهلي والزمالك، في كرة القدم أو في السلة، بل تطور الأمر ووصل الاستفزاز إلى الجماهير.

كوبري ووقوف على الكرة.. المهارات أكثر وسيلة تستفز المنافس

آخر اشتباكات شهدتها الملاعب المصرية بين اللاعبين كانت اليوم، في مباراة كرة سلة في إطار دور الـ16 لكأس مصر، بين الأهلي والزمالك، سببها قيام إيهاب أمين لاعب المارد الأحمر، باستفزاز لاعبي القلعة البيضاء في نهاية المباراة بعد أن راوغ لاعب الزمالك مصطفى مشعل من بين قدميه، وهو الأمر الذي استفز الجهاز الفني للأبيض في نهاية اللقاء.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنه تعرض عدد من لاعبي فريق السلة إلى بعض الكدمات، إضافة إلى وجود خدوش بسيطة وسطحية لبعض اللاعبين، نتيجة اشتباكهم مع لاعبي فريق الزمالك.

وأضاف المصدر، أنه لا توجد أي إصابات أو جروح عميقة وذلك بعد دخول لاعبي الفريقين في خناقة شوارع بالكراسي والترابيزات.

وانتهت مباراة كرة السلة بين الأهلي والزمالك بفوز الأحمر 92 - 80 خلال المباراة التي أقيمت بينهما، منذ قليل، في ثمن نهائي كأس مصر، بصالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي الأهلي.

من الأزمات الشهيرة التي نشبت بين القطبين أيضا الأزمة التي تسبب بها رمضان صبحي لاعب الأهلي، واستعراضه لمهارة الوقوف على الكرة في مناسبتين أمام الزمالك بالدوري الممتاز والسوبر المحلي في 2015.

خلال استعراض رمضان الوقوف على الكرة للمرة الثانية، في مباراة الدوري، أمام الزمالك، والتي انتهت 2-0 للأحمر، كان هناك رد فعل مفاجئ من لاعبي الزمالك، إذ ركل حازم إمام قائد القلعة البيضاء رمضان خلال قيامه بهذا الاستعراض واستفزاز لاعبي الأبيض، بـ"الشلوت" وتعرض للطرد وبعدها اندلعت اشتباكات بين اللاعبين.

تكررت الوقفة من رمضان صبحي في مباراة كأس السوبر المصري بالإمارات في المباراة التي حسمها الأهلي أيضاً لصالحه بنتيجة 3-2، لكن هذه المرة تسببت الوقفة في استفزاز أكبر للاعبي الزمالك.

وفجأة نزل حازم إمام من المدرجات للاشتباك مع صبحي، وتدخل حسام غالي قائد الفريق وحمادة طلبة لاعب الزمالك وكاد الأمر أن يتحول لمعركة قبل أن تهدأ الأمور وتستأنف المباراة.

ولم يكف أنصار الأهلى من هذا التوقيت الحديث عن ما سُمى بـ"وقفة رمضان"، ليرد جمهور الزمالك بإفيه "شلوت حازم إمامط اعتراضاً على الحركة، ويتخذ كل فريق فعل لاعبه شعارًا لهم يُرسم على القمصان والفانلات الرياضية.

موقف مشابه شهدته مباراة الأهلي والزمالك في آخر "سوبرط جمعهما، والذي انتهى بحسم الأحمر للقب بنتيجة 3-2، بطله هذه المرة حسين الشحات وحمدي النقاز، تسببت في جدال، ولكن بين الجمهور.

استعراض المهارة هذه المرة كان في الهدف الثاني، الذي أحرزه حسين الشحات، إذ بدأت هجمة من قذيفة طويلة من أقدام حارس مرمى الشياطين الحمر محمد الشناوي، لتصل إلى حسين الشحات داخل منطقة جزاء الخصم، ليتسلمها بطريقة رائعة ويهرب من رقابة لاعب القلعة البيضاء حمدي النقاز بحركة يسميها الجمهور "تشميسة".

هذه "التشميسة" تسببت في اندلاع اشتباك أيضا، ولكن من نوع آخر، بين الجماهير على السوشيال ميديا، إذ انطلقت موجة من الجدال بين الأهلوية الذين سخرون من النقاز بسبب فرق الطول بينه وبين الشحات، والزمالكوية الذين اهتموا بالرد.