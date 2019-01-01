حارس العقار المائل بالدقي: اتحرك من شهرين.. وأنا وولادي بنبات في الشارع

نوافذ متهالكة بمبنى قديم، عدد متبقي من السكان يحاولون إخلاء باقي أمتعتهم من العقار القاطن بـ144 شارع ميدان التحرير بحي الدقي، والصادر بشأنه قرار إزالة نظراً لوجود ميل بالعقار وتهديده لسلامة السكان والعقارات المجاورة، وذلك وسط تواجد مجموعة من رجال الحي والأمن.

حارس عقار المائل: بقيت في الشارع أنا وولادي

ومن بين سكان العقار المائل بحي الدقي، يتواجد شخص قضى حياته بذلك المبنى وهو حارس العقار "محمد"، البالغ عمره نحو43 عاما، والمسيطر على وجهه علامات الحزن والحيرة كونه لا يملك مكانا آخر يذهب إليه وفي رقبته زوجة وأربع أبناء.

"قضيت عمري كله هنا من وقت ما أتولد ودلوقتي بقيت في الشارع".. بتلك الجملة لخص حارس العقار آثر تركه المبنى الشاهد على جميع حياته بداية من ولادته وحتى نشأته وزواجه، مضيفا خلال حديثه مع "الوطن" أنه حاليا يخلي أمتعته من المبنى ولا يعرف أين يذهب مستعينا بجملة "أنا على الله دلوقتي".

وروى "محمد" بداية مشكلة العقار التي ترجع إلى عام 1992 بين مالك المبنى والسكان المستأجرين، وهناك مجموعة من القضايا بشأن إخلاء العقار كونه مائل، لكن لم تظهر تلك المشكلة سوى من شهرين.

"السكان كانوا فاضلين على أمل المشكلة تتحل" ذلك هو سبب انتظار مستأجري العقار، بحسب "محمد" لافتا إلى أنهم بدأوا في إخلاء أمتعتهم منذ يومان مع صدور قرار الإخلاء من المحافظة.

لدى "محمد" 4 أبناء بداية بجميع المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة، قائلا لـ"الوطن": "السكان قالولي متقلقش لكن كله على الله".

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد العقار رقم 144 بشارع التحرير بحي الدقي، والصادر بشأنه قرار إزالة نظراً لوجود ميل بالعقار وتهديده لسلامة السكان والعقارات المجاورة، السبت الماضي، موجها بسرعة الانتهاء من إجراءات الإخلاء ونقل متعلقات المواطنين والبدء في أعمال الإزالة خلال 72 ساعة.