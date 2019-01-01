"أكتوس".. دواء جديد لمرض السكر يساعد في الإقلاع عن التدخين

أفاد بحث جديد بأنَّ هناك دواء يستخدم في علاج داء السكر النمط الثاني يساعد المدخن على التخلص من هذه العادة "من خلال مكافحة أعراض الانسحاب مثل الرغبة الشديدة".

وتوصل باحثون إيطاليون، إلى أن عقار"أكتوس"، أسهم في إضعاف انسحاب النيكوتين على الفئران، وهو الأمر الذي قد يساعد على إقلاع المدخن عن تلك العادة والذي لا يفكر في الإقلاع عنه نظرَا لأعراض الانسحاب الشاقة، بما في ذلك الرغبة الشديدة فى القلق والتهيج.

وأشارت الدراسة الجديدة التي أجرتها جامعة " كاميرينو" في روما، إلى أنَّ عقار "البيوجليتازون" يمكن أنَّ يساعد المدخنين أيضًا على الاستسلام مع آثار جانبية أقل حدة.