بـ2.7 مليون يورو.. طرح قصر أثري للبيع في رومانيا

11:49 ص | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
قصر آثري

قصر آثري

كتب: أ ش أ

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طرح قصر "نيومان هاوس" الأثري في مدينة آراد بغرب رومانيا والذي كان يستخدم كمقر لعائلة الديكتاتور الراحل نيكولاي تشاوشيسكو والذي حكم البلاد لمدة 24 سنة، للبيع بمبلغ مبدئي 2.7 مليون يورو.

وذكر موقع "رومانيا- إنسايدر" الإخباري أنَّ "نيومان هاوس" كان ملكًا لعائلة نيومان، ولكن بعد أن استولى عليه الشيوعيون، أصبح مقر ضيافة مقاطعة جراد وكان يستخدم لإقامة المراسم بما في ذلك الاجتماعات الرسمية بين رؤساء الدول.

وكان الأفراد الأوائل من عائلة نيومان وصلوا إلى آراد في منتصف القرن 19 واتسع نشاطهم التجاري إلى خارج البلاد.

ويعكس "نيومان هاوس"، الذي بني بين عامي 1925 و 1926، عظمة الأسرة، حيث تم بناؤه مع عناصر من الهندسة المعمارية الكلاسيكية الحديثة وطابق أرضي غني بالديكورات، وأجرى عليه المالك الحالي سلسلة من أعمال التجديد والإصلاح.

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