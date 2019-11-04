مجدي كامل عن زيارة تركي آل شيخ لـ الخطيب: اضحك الصورة تطلع حلوة

09:02 ص | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
الفنان مجدي كامل

الفنان مجدي كامل

كتب: نرمين عفيفي

أخبار متعلقة

فيديو.. تركي آل شيخ: اكتمال 70% من البوليڤارد والنافورة الراقصة

فيديو.. تركي آل شيخ: اكتمال 70% من البوليڤارد والنافورة الراقصة

تركي آل شيخ عن منع منتقبة من المشاركة بموسم الرياض: سنحاسب المسؤول

تركي آل شيخ عن منع منتقبة من المشاركة بموسم الرياض: سنحاسب المسؤول

تركي آل شيخ يشيد بالتعاون المصري السعودي تحت قيادة السيسي والملك سلمان

تركي آل شيخ يشيد بالتعاون المصري السعودي تحت قيادة السيسي والملك سلمان

بعد تدوينة تركي آل شيخ.. هل تنتهي أزمته مع النادي الأهلي والخطيب؟

بعد تدوينة تركي آل شيخ.. هل تنتهي أزمته مع النادي الأهلي والخطيب؟

نشر الفنان مجدي كامل صورة المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام".

وكتب مجدي كامل: "اضحك الصورة تطلع حلوة.. المستشار تركي آل الشيخ في زيارة الكابتن محمود الخطيب الأسطورة رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على صحته.. الحمد لله.. يارب توفيقك".

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قد التقى بمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في منزله، مرتديا تيشرت الأهلي، ونشر صورة تجمع بينهما، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال الزيارة التي أعلن عنها منذ فترة لرئيس الأهلي، من أجل الاطمئنان على صحته، وفقا لما أعلن مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي.

وكتب آل الشيخ منذ ساعات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في زيارة إلى أخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".

وعبر الخطيب عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن تقديره وامتنانه، بزيارة تركي آل الشيخ، ورغبته في الاطمئنان على صحته، مشيرا إلى العلاقة الطبية التي تجمع بين الجانبين، مشيدا بالتقدير والاهتمام والحب الذي أظهره تركي آل الشيخ للنادي الأهلي وجماهيره، وقياداته.

وشهد اللقاء أجواء من المحبة والفرحة بين الطرفين، وأعلن الاتفاق على ترتيب لقاء جديد يجمع بين الخطيب وتركي آل الشيخ، عقب عودة رئيس القلعة الحمراء من رحلته العلاجية التي سيخضع لها خارج البلاد.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"لحمها تآكل".. "خربوش قط" يصيب سيدة بغيبوبة وتوقف في القلب

"لحمها تآكل".. "خربوش قط" يصيب سيدة بغيبوبة وتوقف في القلب

عدوى خطيرة أصابت سيدة بريطانية ودخلت بسببها في غيبوبة لمدة 5 أيام بعدما خدشها قطها خدشا بسيطا.
أقوى من الفنيك 10 أضعاف.. فوائد صحية للزعتر للوقاية من أمراض الشتاء

أقوى من الفنيك 10 أضعاف.. فوائد صحية للزعتر للوقاية من أمراض الشتاء

يبدأ الكثيرون بالاستعداد لفصل الشتاء بمجرد اقترابه سواء بشراء الملابس أو احتياجات المنزل من مدفئة وبطاطين أو حتى
"الدنيا لسا بخير".. الأسطى حسين رجع شنطة فلوس لصاحبها ورفض المكافأة

"الدنيا لسا بخير".. الأسطى حسين رجع شنطة فلوس لصاحبها ورفض المكافأة

"الدنيا لسة بخير".. كلمات أشاد من خلالها كثيرون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بموقف سائق تاكسي، كان قد عثر على حقيبة بها مبلغ كبير من المال، ورغم عدم وجود
يعالج القولون وآلام العضلات.. 10 فوائد لتناول مشروب القرفة بعسل النحل

يعالج القولون وآلام العضلات.. 10 فوائد لتناول مشروب القرفة بعسل النحل

شرح أخصائي النباتات طبية فوائد القرفة على صحة الإنسان أبرزها تعالج ارتفاع ضغط الدم .
53 مليون في السنة و4 ملايين شهريا.. أرباح محمد رمضان المتوقعة من يوتيوب

53 مليون في السنة و4 ملايين شهريا.. أرباح محمد رمضان المتوقعة من يوتيوب

بعد تصريح محمد رمضان بأنه الفنان الأعلى مشاهدة على اليوتيوب في الشرق الأوسط، نستعرض أرباحه من قناته على اليوتيوب.