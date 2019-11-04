مجدي كامل عن زيارة تركي آل شيخ لـ الخطيب: اضحك الصورة تطلع حلوة

نشر الفنان مجدي كامل صورة المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام".

وكتب مجدي كامل: "اضحك الصورة تطلع حلوة.. المستشار تركي آل الشيخ في زيارة الكابتن محمود الخطيب الأسطورة رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على صحته.. الحمد لله.. يارب توفيقك".

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قد التقى بمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في منزله، مرتديا تيشرت الأهلي، ونشر صورة تجمع بينهما، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال الزيارة التي أعلن عنها منذ فترة لرئيس الأهلي، من أجل الاطمئنان على صحته، وفقا لما أعلن مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي.

وكتب آل الشيخ منذ ساعات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في زيارة إلى أخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".

وعبر الخطيب عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن تقديره وامتنانه، بزيارة تركي آل الشيخ، ورغبته في الاطمئنان على صحته، مشيرا إلى العلاقة الطبية التي تجمع بين الجانبين، مشيدا بالتقدير والاهتمام والحب الذي أظهره تركي آل الشيخ للنادي الأهلي وجماهيره، وقياداته.

وشهد اللقاء أجواء من المحبة والفرحة بين الطرفين، وأعلن الاتفاق على ترتيب لقاء جديد يجمع بين الخطيب وتركي آل الشيخ، عقب عودة رئيس القلعة الحمراء من رحلته العلاجية التي سيخضع لها خارج البلاد.