"أكل 42 واحدة ورا بعض".. الإفراط في البيض تقتل رجلا هنديا

01:57 ص | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
كرتونة من البيض الأحمر

كرتونة من البيض الأحمر

كتب: شريف محمد فريد

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يبدو أن ولع البعض بدخول التحديات المنتشرة على شبكة الإنترنت وبين الأصدقاء قد يؤدي أحياناً إلى عواقب وخيمة، قد تصل إلى حد الموت، مثلما حدث مع رجل هندي، تم نقله للمستشفى بعد محاولته التهام 50 بيضة، للفوز بتحدي بينه وبين صديق له.

ذهب "سوبهاش ياداف"، البالغ من العمر 42 عاماً، مع صديق له إلى السوق بمدينة "جانبور" في ولاية "أوتار براديش" الهندية، حيث دخل الصديقين في نقاش حاد، أثناء تناولهما لوجبة من البيض في مطعم بالسوق، قررا على إثره أن يسويا خلافهما بإقامة تحدي الـ "50 بيضة"، وفقاً لما نشرته شبكة نيو دلهي التليفزيونية "NDTV" على موقعها الإلكتروني.

قبل "ياداف" دخول تحدي الـ "50 بيضة"، في مقابل الحصول على ألفي روبيه، أو 28 دولارا أمريكيا تقريباً، في حالة فوزه بالتحدي، وبدأ بالفعل في أكل الخمسين بيضة، في أحد مطاعم سوق "بيبي جانجي"، بمدينة "جانبور".

بعد التهام 41 بيضة، بدأ "ياداف" في التهام البيضة الـ 42، حين سقط مغشياً عليه، ونقله عاملو المطعم وبعض المارة إلى مستشفى قريب، قبل نقله مرة أخرى إلى "معهد سانجاي غاندي الجامعي للعلوم الطبية"، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعدها بعدة ساعات.

قال الأطباء بالمعهد الطبي إن وفاة "ياداف" سببها مضاعفات بأجهزة الجسم المختلفة، نتجت عن كمية البيض الهائلة التي أكلها مرة واحدة، وقد حاول بعض الصحفيين أن يتواصلوا مع أسرة المتوفى، إلا أنهم رفضوا التعليق على الحادث.

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