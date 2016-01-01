فلكي كويتي: عطارد يعبر أمام الشمس في ظاهرة شبه نادرة الاثنين المقبل

05:50 م | الإثنين 04 نوفمبر 2019
كوكب عطارد

كوكب عطارد

كتب: (أ.ش.أ)

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قال الفلكي الكويتي عادل السعدون، إن الاثنين المقبل، سيشهد عبور كوكب عطارد أمام الشمس في إحدى الظواهر الفلكية شبه النادرة، نظرًا لحدوثها 13 مرة فقط في كل قرن.

وأضاف السعدون، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الظاهرة ستكون حدثا عالميا يشاهد في معظم الدول؛ حيث سيعبر عطارد أمام قرص الشمس، وسيشاهد كبقعة سوداء صغيرة تتجه من يسار الشمس إلى يمينها، موضحا أن العبور في العالم سيبدأ الساعة 03:35 عصرا بتوقيت الكويت، وينتهي في حدود الساعة 09:40 مساء.

وأشار السعدون، إلى أن تلك الظاهرة ستبدأ في الكويت الساعة 03:35 عصرا بتوقيت الكويت، في حين ستنتهي الساعة 04:55 مساء عندما تغيب الشمس، لافتا إلى أن وقت بلوغ عطارد في مركز الشمس، يشاهد في الكويت لمدة ساعة و20 دقيقة، كما لفت السعدون إلى أن آخر عبور لعطارد أمام الشمس كان في عام 2016، في حين أنه سيعبر المرة المقبلة عام 2032، موضحا أن هذا العبور يحدث فقط في شهري مايو أو نوفمبر؛ حيث يكون عطارد خلال شهر نوفمبر في العقدة الصاعدة، بينما يكون في العقدة النازلة في مايو، ولا يحدث العبور، إلا إذا كان عطارد في إحدى العقدتين، والتي تتكرر 13 مرة في القرن.

وحذر الفلكي الكويتي، من خطورة التحديق في الشمس أثناء العبور، لأن أشعة الشمس المحتوية على الأشعة فوق البنفسجية، تتلف شبكية العين وتؤدي إلى عمى دائم أو جزئي.

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