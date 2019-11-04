أسعد وأتعس الأبراج في عيد الحب المصري.. الفلك يدعم الميزان والسرطان

01:06 م | الإثنين 04 نوفمبر 2019
أسعد وأتعس الأبراج في عيد الحب المصري

أسعد وأتعس الأبراج في عيد الحب المصري

كتب: الوطن

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يوافق اليوم ذكرى مرور 45 عامًا على إطلاق الاحتفال بمناسبة "عيد الحب المصري" والذي يحتفل به المصريون يوم 4 نوفمبر من كل عام، بشراء الهدايا والورود باللون الأحمر لمن يحبون.

وتقدم "الوطن" لمحبي الاطلاع على توقعات الأبراج وحظك اليوم للأبراج الاثني عشر، على الصعيد العاطفي وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

برج الحمل

القمر في منزلك يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.

برج الثور

حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.. واحمِ نفسك من الظنون.

برج الجوزاء

المريخ في وضع داعم ما يجعلك تبدو رائعا وأخاذا وأكثر قدرة على مشاركة الآخرين.

برج السرطان

يمدك الفلك بنظرة تفاؤل نحو المستقبل وتنفتح لك الأبواب بسهولة.      

برج الأسد

إذا كنت متزوجًا انتبه.. قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك.

برج العذراء

نبتون يتراجع في مواجهة برجك وعليك أن تتكلم بهدوء كي تنصلح الأحوال مع شريك حياتك.

برج الميزان

القمر في منزل الحب يجعلك تبدو متفائلا وتجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.

برج العقرب

القمر في مربع برجك قد يجعلك تختلق المشاكل، وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأحباب.

برج القوس

الوضع الفلكي داعم يساعدك على الاقتراب من الأحباب، وقد تجد حلا لمشاكل شخصية.

برج الجدي

المريخ في وضع معاكس.. حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك كي تحسن التصرف.

برج الدلو

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية، ويساعدك على إثبات وجودك في كل مكان تتواجد فيه.

برج الحوت

ينصحك الفلك اليوم بأن تكتم مشاعرك وتراقب الأجواء من حولك في صمت.

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