أسعد وأتعس الأبراج في عيد الحب المصري.. الفلك يدعم الميزان والسرطان

أسعد وأتعس الأبراج في عيد الحب المصري
يوافق اليوم ذكرى مرور 45 عامًا على إطلاق الاحتفال بمناسبة "عيد الحب المصري" والذي يحتفل به المصريون يوم 4 نوفمبر من كل عام، بشراء الهدايا والورود باللون الأحمر لمن يحبون.
وتقدم "الوطن" لمحبي الاطلاع على توقعات الأبراج وحظك اليوم للأبراج الاثني عشر، على الصعيد العاطفي وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.
القمر في منزلك يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.
حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.. واحمِ نفسك من الظنون.
المريخ في وضع داعم ما يجعلك تبدو رائعا وأخاذا وأكثر قدرة على مشاركة الآخرين.
يمدك الفلك بنظرة تفاؤل نحو المستقبل وتنفتح لك الأبواب بسهولة.
إذا كنت متزوجًا انتبه.. قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك.
نبتون يتراجع في مواجهة برجك وعليك أن تتكلم بهدوء كي تنصلح الأحوال مع شريك حياتك.
القمر في منزل الحب يجعلك تبدو متفائلا وتجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.
القمر في مربع برجك قد يجعلك تختلق المشاكل، وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأحباب.
الوضع الفلكي داعم يساعدك على الاقتراب من الأحباب، وقد تجد حلا لمشاكل شخصية.
المريخ في وضع معاكس.. حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك كي تحسن التصرف.
القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية، ويساعدك على إثبات وجودك في كل مكان تتواجد فيه.
ينصحك الفلك اليوم بأن تكتم مشاعرك وتراقب الأجواء من حولك في صمت.
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