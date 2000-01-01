حكاية حنين "نمبر وان" لأيام الطفولة و"الكحرتة": الماضي طريق المستقبل

03:29 ص | الإثنين 04 نوفمبر 2019
محمد رمضان

محمد رمضان

كتب: مصطفى الصبري

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داخل كل شخص حنين للحظات طفولته وشبابه، ويكون سعيدا للغاية عندما يسترجع هذه الذكريات ويغوص في حلقات الماضي، وهذا الحنين دائمًا ما يغلب الفنان محمد رمضان، ويدفعه لاستعراض السلسلة منذ أول حلقة.

وعرض الفنان محمد رمضان، أمس، على جمهوره مقارنة بين ماضيه وكيف كان يذهب إلى المدرسة، وبين ما هو يعيش فيه الآن.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي، إنستجرام: "وأنا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني أنط في الأتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي".

وتابع: "النهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان.. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعًا).. ربنا يديمها نعمة".

وفي يوليو الماضي، نشر رمضان عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة له في مرحلة الطفولة.

وعلق رمضان على الصورة قائلًا: "وأنا بشرب الشاي مع أبويا النهارده الصبح الأربعاء 3 يوليو 2019 سابني ودخل الأوضة بتاعته ورجع بالصور دي وحكالي اليوم ده بالتفصيل وكأنه إمبارح، أيوة أنا سنة 1990".

وفي نوفمبر 2018، شارك رمضان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على إنستجرام، بصورة له منذ الطفولة، التقطها عام 2000، لكنه خالف المتعارف عليه أن الأيام تغير الأشخاص، وقال إن الشخص هو الذي يغير الأيام.

وظهر رمضان في الصورة التي جمع فيها بين ملامحه في عام 2000، وملامحه في وقتها، وعلق عليها قائلا: "إحنا اللي بنغير الأيام مش الأيام اللي بتغيرنا، ثقتي بالله تكفيني، والرحلة ما زالت في بدايتها".

وقبل أيام من طرح كليب "نمبر وان"، في يونيو 2018، تذكر رمضان ما جرى قبلها بـ14 عاما، وبالتحديد في عام 2004، بعدما نشر صورة تجمعه بالفنان الراحل سعيد صالح في إحدى المسرحيات عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وذكر رمضان أنه في ذلك التوقيت لم يكن يمتلك سوى ثقته بالله، وما يقرب من 13 جنيها مصريا، وواجه كما كبيرا من الإحباطات لا يتحملها أحد. حيث كان ينتظر المخرجين أمام المسارح في المساء، بحثا عن فرصة، ولم يتملكه اليأس رغم إحباط بعض المخرجين له.

وها هو الآن وصل إلى بداية طريقه، وأوضح الفنان المصري أنه يرغب في أن يكون أملا لكل شاب يائس، ليؤكد أنه لا يوجد مستحيل.

  

ولم يكن رمضان هو بدأ في نشر ذكريات الصغر، ففي سبتمبر الماضي، نشر أحد جمهوره صورتان لـ"رمضان"، يرتدي في إحداها جلبابًا صعيديًا والأخرى "قميص كاروهات" أسفله "تي شيرت"، في وقت مراهقته، إلا أن "الأسطورة" شارك بكل أريحية وفخر صورتيه، معلنًا أنَّ الماضي طريق المستقبل.

"شقيان طول عمره وكان متكحرط على الآخر، صباح الخير يا نمبر وان"، ما كتبه حساب يحمل اسم "الكابتن" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في تعليق على صورتي الفنان الشهير؛ ليرد عليه رمضان بمشاركتهما عبر صفحته الشخصية.

وأكد رمضان: "فترة أفتخر بها، وأنا بمثل في فرق الهواة، لولا الماضي ما جاء المستقبل".

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