الإفراط في الشاي والتطاول على الأهل.. أعراض تعاطي الاستروكس

قال الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني، إن مادة الاستروكس، يجرى تحضيرها مما يزيد عن 300 مادة، مشيرًا إلى أن تجريم المادة الواحدة يحتاج إلى سنة ونصف.

وأضاف عبدالمقصود، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن مادة الاستروكس ليست مُدرجة على جدول المخدرات، لافتًا إلى أن وزارة الصحة أدرجت حوالي 16 مادة تستخدم في تحضير الاستروكس.

وعن أعراض التعاطي، قال عبدالمقصود، إن المتعاطي تتغير شخصيته، فينام في ساعات الصباح الأولى، ويستيقظ متاخرًا: "لو طالب مش هيروح مدرسة ولا بيشتغل هيهمل في شغله، وهيبتدي يشرب سجاير وشاي كتير، وزنه هيقل وأسود تحت عينه".

ولفت إلى أن الانعزال عن المجتمع من أعراض تعاطي الاستروكس، بالإضافة إلى العصبية المفرطة والتطاول على الأهل، مع كثرة الحوادث، حيث يفقد القدرة على التعامل مع الأحداث.