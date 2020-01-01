"الفلانتين المصري": الهدايا كتير بس مين يشتري

08:05 م | الأحد 03 نوفمبر 2019
إقبال ضعيف على هدايا «الفلانتين المصرى»

إقبال ضعيف على هدايا «الفلانتين المصرى»

كتب: جهاد الطويل

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تجاهل تجار الهدايا بالغرف التجارية عيد الحب المصرى «الفلانتين» الذى يتم الاحتفال به فى 4 نوفمبر من كل عام، مؤكدين أن الاهتمام فى المقام الأول ينصب على عيد الحب العالمى الذى يتم الاحتفال به فى فبراير.

وحسب ما أكده التجار، فإن الأسواق تعتمد على مخزون الكريسماس والفلانتين العالمى من السنة الماضية.

تراجع الاستيراد بنسبة 40%.. والبيع ضعيف

وأكد «ريمون»، صاحب محلات هدايا، وعضو بغرفة القاهرة، أنه بالرغم من تراجع الدولار فإن الركود وتراجع القوة الشرائية ساهما فى ترشيد الاستهلاك، ما أدى إلى تراجع الاستيراد بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالعام الماضى، فضلاً عن استخدام المنتج المحلى.

وحسب محمد عشرى، مستورد لعب أطفال، عضو شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، فإن التجار يعتمدون فى «الفلانتين» على المنتج المحلى بشكل كبير بالمقارنة بالمستورد، موضحاً أن الهدايا التى تشهد طلباً هى «الدباديب» وبوكسات الهدايا، والأكواب المطبوع عليها الصور والرسومات، والسلاسل الفضة والصينى، والورد الصناعى، والساعات، والعطور، وكلها من مخزونات العام الماضى.

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