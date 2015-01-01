العثور على جثة مصفف شعر رونالدو في فندق سويسري

كشفت عدة صحف برتغالية عن خبر العثور على جثة "ريكاردو ماركيز فيريرا"، مصفف الشعر الشهير، على السرير في غرفته، وبها آثار لعدة طعنات نافذة، بأحد فنادق ضاحية "ألبيسريدين" الواقعة بمدينة "زيوريخ" السويسرية.

وعثر أحد عمال النظافة بالفندق على جثة مصفف الشعر الشهير، يوم الجمعة 2 نوفمبر، حوالي الساعة الثانية ظهراً، ممددة على السرير بغرفته، وبها عدة طعنات متفرقة، وكان هناك رائحة قوية لمادة "الكحول" تفوح من الغرفة، ولم يتم العثور على أي سلاح بمسرح الجريمة، وقد بدأت الشرطة السويسرية تحقيقاتها في الحادث، بحسب ما نشرته صحيفة كوريرو دا مانها "Correio da Manha" البرتغالية.

يعتبر "فيريرا"، المشهور أيضاً باسم "كاجو"، من أشهر مصففي الشعر في العالم، وقد عمل مع المشاهير، على رأسهم أسطورة كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، بجانب عدد من عارضات الأزياء والممثلين والرياضيين البرتغالين الآخرين، وقد انتقل "فيريرا" للعيش في مدينة "زيورخ" منذ حوالي عامين، ونزل بالفندق المذكور منذ أسبوع تقريباً.

كان اسم مصفف الشعر "فيريرا" قد ارتبط باللاعب البرتغالي الشهير "كريستيانو رونالدو"، بعد أن نشر "فيريرا" صورة له أثناء تصفيفه لشعر "رونالدو"، عام 2015، على موقع إنستجرام، وتحدث البعض عن علاقة صداقة تجمع الاثنين، خاصة أن "فيريرا" من أبناء جيزرة "مادييرا" البرتغالية أيضاً مثل "رونالدو".

كان الفندق قد تلقى شكاوى من عدد من النزلاء بوجود ضوضاء صادرة من غرفة "فيريرا"، قبل ساعات من اكتشاف الجثة، وقد ألقت الشرطة السويسرية القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاماً، يعتقد أنه برازيلي الجنسية، على خلفية التحقيقات بالجريمة.