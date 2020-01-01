جدل في كوريا الجنوبية حول خطة إلغاء مدارس النخبة

يتزايد الجدل حول تحرك الحكومة في كوريا الجنوبية لخفض مستوى جميع المدارس الثانوية للنخبة إلى المدارس العادية بحلول عام 2025.

ويقول المؤيدون إن ذلك سيساعد في القضاء على التباين في التعليم بين من يملكون والذين لا يملكون، لكن المعارضين يقولون إنه سيحرم الطلاب من فرصة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات التعليم.

وذكر الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا ووزارة التعليم، أن مسؤولين من الحزب والوزارة ناقشوا خطة تحويل المدارس الخاصة المستقلة ومدارس اللغات الأجنبية والمدارس الثانوية العالمية كلها مرة واحدة إلى مدارس عادية في عام 2025.

وأوضحت صحيفة (كوريا تايمز) أن إلغاء مدارس الصفوة أحد أهم أهداف سياسة الرئيس مون جاي-إن، بعد انتقادات مفادها أن المدارس ذات الطبيعة الخاصة أصبحت الطريق المختصر للقبول في الجامعات المرموقة للطلاب من العائلات الغنية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عام 2025 سيوافق تطبيق نظام جديد سيتيح للطلاب في المدارس العليا اختيار المواد التي يرغبون في دراستها تماما مثل الجامعة، وتتوقع الحكومة أن يحل النظام الجديد المنافسة المفرطة على القبول في الكليات، وأن يركز بشكل أكبر على كفاءة الطالب ومساره الوظيفي.