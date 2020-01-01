/113139570/320x50_mobile_alwan

جدل في كوريا الجنوبية حول خطة إلغاء مدارس النخبة

06:36 م | الأحد 03 نوفمبر 2019
جدل في كوريا الجنوبية حول خطة إلغاء مدارس النخبة

جدل في كوريا الجنوبية حول خطة إلغاء مدارس النخبة

كتب: أ ش أ

أخبار متعلقة

كوريا الجنوبية تجري محادثات مع اليابان لحل الخلاف التجاري الشهر المقبل

كوريا الجنوبية تجري محادثات مع اليابان لحل الخلاف التجاري الشهر المقبل

هيدي كرم: كوريا الجنوبية تعطي "إجازة أبوة" لمدة 10 أيام

هيدي كرم: كوريا الجنوبية تعطي "إجازة أبوة" لمدة 10 أيام

كوريا الجنوبية تقطع شوطا كبيرا في تفكيك المفاعلات النووية الآسيوية

كوريا الجنوبية تقطع شوطا كبيرا في تفكيك المفاعلات النووية الآسيوية

كوريا الجنوبية تسعى لتغيير جذري بالعلاقات مع نظيرتها الشمالية وأمريكا

كوريا الجنوبية تسعى لتغيير جذري بالعلاقات مع نظيرتها الشمالية وأمريكا

يتزايد الجدل حول تحرك الحكومة في كوريا الجنوبية لخفض مستوى جميع المدارس الثانوية للنخبة إلى المدارس العادية بحلول عام 2025.

ويقول المؤيدون إن ذلك سيساعد في القضاء على التباين في التعليم بين من يملكون والذين لا يملكون، لكن المعارضين يقولون إنه سيحرم الطلاب من فرصة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات التعليم.

وذكر الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا ووزارة التعليم، أن مسؤولين من الحزب والوزارة ناقشوا خطة تحويل المدارس الخاصة المستقلة ومدارس اللغات الأجنبية والمدارس الثانوية العالمية كلها مرة واحدة إلى مدارس عادية في عام 2025.

وأوضحت صحيفة (كوريا تايمز) أن إلغاء مدارس الصفوة أحد أهم أهداف سياسة الرئيس مون جاي-إن، بعد انتقادات مفادها أن المدارس ذات الطبيعة الخاصة أصبحت الطريق المختصر للقبول في الجامعات المرموقة للطلاب من العائلات الغنية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عام 2025 سيوافق تطبيق نظام جديد سيتيح للطلاب في المدارس العليا اختيار المواد التي يرغبون في دراستها تماما مثل الجامعة، وتتوقع الحكومة أن يحل النظام الجديد المنافسة المفرطة على القبول في الكليات، وأن يركز بشكل أكبر على كفاءة الطالب ومساره الوظيفي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

5 أشهر إجازات رسمية في 2020.. كيف تطورت "العطلات" خلال 140 عاما؟

5 أشهر إجازات رسمية في 2020.. كيف تطورت "العطلات" خلال 140 عاما؟

ينتظر الموظف، الذي يعمل في الجهاز الإداري للدولة لأكثر من 10 سنوات، في 2020، إجازة تصل في مجموعها إلى 5 أشهر كاملة،
6 علامات قد تدل على وجود جن معك في نفس المكان

6 علامات قد تدل على وجود جن معك في نفس المكان

من العلامات المحتملة لوجود جن أو شبح بالمكان: تحرك الأشياء من تلقاء نفسها، تغير كبير في الحرارة، تشويش الأجهزة الإلكترونية، روائح غريبة، سلوك عدواني للحيوانات
بينها التابلت والكمبيوتر.. 7 أشياء لا تشتريها في "البلاك فرايداي"

بينها التابلت والكمبيوتر.. 7 أشياء لا تشتريها في "البلاك فرايداي"

مجموعة من العناصر التي لا يجب أن تشتريها في موسم "البلاك فرايداي"، منها الأجهزة اللوحية الذكية والألعاب.
وداعا لهموم الماضي.. عالم كندي يتوصل لحبوب تمحي ذكرياتك السيئة

وداعا لهموم الماضي.. عالم كندي يتوصل لحبوب تمحي ذكرياتك السيئة

يعمل العلماء على تطوير حبوب يمكن أن تساعد على نسيان الذكريات السيئة والمؤلمة، واختبروها بالفعل على 60 شخصا مصابًا
ثغرة أمنية خطيرة في كل هواتف أندرويد.. هكذا تحمي نفسك منها

ثغرة أمنية خطيرة في كل هواتف أندرويد.. هكذا تحمي نفسك منها

عثر خبير أمني على ثغرة أمنية تسمح للهاكرز بسرقة بيانات مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.