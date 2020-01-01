دراسة تكشف.. الإفراط في التدخين يجعل الشخص يبدو أكبر سنًا

كشفت دراسة جديدة عن تأثير سلبي آخر للتدخين، حيث يبدو الشخص أكبر منه سناً.

وأبلغت لويز ميلارد من جامعة بريستول فى بريطانيا عن النتائج التي توصلت إليها دراسة نشرت في مجلة (بلوس للعلوم الجينية)؛ حيث يحمل بعض الأشخاص نسخة أو نسختين من المتغير الجيني، المرتبط باستخدام أثقل للتبغ.

ولتحديد آثار التدخين الأثقل، يمكن للعلماء أن يفصلوا آثار المتغير الوراثي عن طريق استخدام التبغ عن التأثيرات الأخرى المحتملة المرتبطة بحمل هذا المتغير غير المرتبط باستخدام التبغ.. ولتحديد هذين النوعين من الآثار في وقت واحد، استخدم الباحثون مجموعة جديدة من تحليل البيانات وتطبيقها باستخدام بيانات من الأشخاص في المملكة المتحدة.

وأوضح الباحثون أن الدراسة تعمل - أيضًا - كدليل على إمكانية استخدام أدوات تحليل البيانات هذه لتحديد آثار التعرضات الأخرى المثيرة للاهتمام مثل تناول الكحول.