ما هي المنجيات الثلاث لكبار السن؟

هناك بعض الطقوس والعوامل التي يجب اتباعها خاصة لكبار السن، لمساعدتهم صحيا عند التقدم في العمر، وهو ما كشفت عنه دراسة حديثة وصفت هذه العوامل والطقوس بـ"المنجيات الثلاث" للإنسان عند الكبر.

وعكف الباحثون على دراسة في جامعة "دي مونتفورت" الإنجليزية لنحو 12 عاما، بحسب وكالة "سبوتنك".

وتتبعت تلك الدراسات بيانات خاصة بنحو 9 آلاف شخص فوق سن الخمسين عاما، وحددت الدراسة ما وصفته بـ"المنجيات الثلاث" كالتالي:

1. ممارسة الرياضة.

2. اتباع نظام غذائي صحي.

3. الإقلاع عن التدخين.

ويساهم اتباع الخطوات الثلاث في تقليل إصابة خلايا الجسم بالوهن والضعف، عند تقدم العمر.

وتزيد زيادة الوزن والتدخين من احتمالات أن تصبح خلايا الجسم ضعيفة، وتصاب بالتلف والوهن سريعا بحسب الباحثين.

وأكدت الدراسة أنّ من يسيرون على الخطوات المذكورة سابقا تزيد نسبة بقائهم أصحاء بنحو 22% فقط ممن لم يتبعوها.