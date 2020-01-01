العقوبة تصل لخمس سنوات.. روسي معرض للسجن بسبب "قطة"

يواجه روسي عقوبة الحبس قد تصل إلى 5 سنوات، بعد أن قام بتهديد عناصر الشرطة باستخدام قط تسبب في جروح خطيرة لأحد المتواجدين أثناء الواقعة.

بدأ الأمر عندما أزعج رجل في أواخر الخميسين من عمره الجيران بسبب إدمانه الكحول، مما دفعهم للاتصال بالشرطة، التى حضرت وطلبت من الرجل احترام القانون ودخول منزله، وفقا لموقع "سكاى نيوز".

إلا أن الرجل أقدم على تصرف غريب، خل الواقعة التى تمت العام الماضى، إذا التقط قط من الشارع واشهره في وجه أحد رجال الشرطة، وحاول القط القفز مما أصاب الضابط بجروح خطيرة، مما دفع الشرطة فتح تحقيق فى الواقعة.

من ناحية أخرى، نفي المشتبه فيه، أن يكون قد استعان بالقط كسلاح لاعتداء على رجل الشرطة، قائلا إن الحيوان قفز من تلقاء نفسه على "الضحية".

ولم تذكر الشرطة السبب الذي جعلها تفتح تحقيقا بعد عام من الواقعة، لكن الرجل المسن يواجه احتمال دخول السجن، بشكل كبير، بسبب هجوم الحيوان الأليف.