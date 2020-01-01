رقص بلدى أمام مقبرة شهيدة الحب "إيزادورا"

«على واحدة ونص»، رقص الأمريكان مع شباب ريفى، أمام مقبرة «أيزادورا» المعروفة بـ«شهيدة الحب»، داخل المنطقة الأثرية فى تونا الجبل بغرب مركز ملوى فى جنوب محافظة المنيا.

كان وفد أمريكى يضم 30 سائحاً يتفقدون المعالم الأثرية بتونا الجبل، وفجأة ظهر مجموعة من الشباب الريفى، معظمهم يرتدون الجلباب والملابس البلدية، ويحملون طبولاً ودفوفاً ومزماراً، ويرقصون أثناء وجودهم لزيارة المنطقة، فخطفوا الأنظار إليهم، وطلب الوفد الأمريكى من قوة تأمين الشرطة التى ترافقهم أن يسمحوا لهم بمرافقة هؤلاء الشباب، لتبدأ حفلة رقص بلدى أمام المقبرة.

قال أيمن على، أحد الشباب الذين كانوا موجودين مع السائحين، إنهم كانوا يقضون يوماً ترفيهياً بالمنطقة الأثرية، وحرصوا على إحضار طبلة ومزمار بلدى، وحينما بدأوا يرقصون، فوجئوا بالسائحين الأمريكان يقتربون منهم للرقص معهم، وكان ذلك فى حضور كل من عماد نبيل، محمد وهبة، مفتشى آثار المنطقة، وفرج عبدالعزير مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل. عقب انتهاء وصلة الرقص البلدى التى استمرت نصف الساعة، حرص السائحون على تبادل والتقاط الصور التذكارية مع الشباب المصرى، واستكملوا تفقّد معالم المنطقة، التى تُعد أكبر مزار سياحى يضم آثاراً متنوعة لتاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.