شباب القارة يستعدون لـ"أمم أفريقيا" بالأعلام والأغاني

07:53 م | الجمعة 01 نوفمبر 2019
جماهير القارة السمراء قبل "أمم أفريقيا"

جماهير القارة السمراء قبل "أمم أفريقيا"

كتب:  سحر عزازى

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أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية للشباب، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، بمشاركة 8 منتخبات من مختلف دول القارة السمراء، الحدث الرياضى الذى ينتظره أبناء الجاليات الأفريقية بحماس شديد، لمؤازرة فرق بلادهم، من خلال تكرار نفس طقوس التشجيع، التى اعتمدوا عليها فى بطولة الأمم الأفريقية الماضية، مطالبين منتخباتهم بتحقيق الفوز والتمثيل المشرف. إبراهيم جورى، من دولة مالى، لم يحالفه الحظ لحضور البطولة الماضية، حيث سافر لقضاء العطلة الصيفية مع أهله، فقرر أن يعوّض ما فاته فى البطولة المقبلة، بمشاركة الطلاب الماليين فى المحروسة، الذين بدأوا فى الاستعدادات مبكراً بالسؤال عن أسعار التذاكر «20 جنيهاً»، والدعوة عبر صفحاتهم لاستقبال الفريق فى المطار فور وصوله بالأغانى والأعلام، وحضور كافة المباريات التى ستقام فى العاصمة: «فى البطولة الماضية جميع المباريات كانت تقام فى مدينة السويس، لذا لم يتمكن الجميع من متابعتها، هذه المرة سيكون الحضور أكثر».

"الطلاب الماليين": "تيشيرتات" بأسعار تتراوح بين 100 و150 جنيهاً 

مشاركة 6 من لاعبى الفريق الأول فى منتخب شباب مالى زاد حماس «إبراهيم» لحضور المباريات والتشجيع، لافتاً إلى أن اتحاد رابطة الطلاب الماليين بدأ فى الاستعداد للبطولة بتوفير «تيشيرتات» للمشجعين بأسعار رمزية، تتراوح بين 100 و150 جنيهاً، إلى جانب توزيع الأعلام مجاناً: «جميعنا سيحضر المباراة الافتتاحية أمام منتخب مصر صاحب الأرض». علم محمد غالى من نيجيريا بإقامة البطولة على أرض الكنانة منذ سبتمبر الماضى، حين كان يقضى إجازته الصيفية فى بلاده، مؤكداً أنه على استعداد لمؤازرة الفريق تحت الـ23 عاماً، الذى يضم لاعباً واحداً فقط من المنتخب الأول، منتظراً معرفة خطة اتحاد الطلبة لتشجيع الفريق. أما فاطيما بامبا، من دولة كوت ديفوار، فقررت تشجيع فريق بلادها خلال البطولة، وسترتدى «تيشيرت» المنتخب خلال المباريات: «السفارة بتوفر لنا أوتوبيسات وبنشغل أغانى حماسية».

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