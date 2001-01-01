صور.. كاتي بيري تحتفل بعيد ميلادها في أهرامات الجيزة

01:10 م | الجمعة 01 نوفمبر 2019
كاتي بيري

كاتي بيري

كتب: نرمين عفيفي

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احتفلت المطربة كاتي بيري بعيد ميلادها الـ35 بطريقة مختلفة، وأجرت جلسة تصوير في أهرامات الجيزة بمصر.

ونشرت كاتي بيري مجموعة من صور جلسة التصوير عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، معلقة: "أعتقد المصريون القدماء أنك عندما تتجاوز قلبك فأنك تكون متوازن، يجب أن تكون أخف من الريشة لتكون مؤهل لرحلة الحياة الأخرى.. وأمي كانت بتناديني بريشة من وأنا بنت صغيرة، وأتمنى بعد كل ذلك أن يضيء قلبي كما كان، أنه عامي الـ 35 في الأهرامات المصرية".

وتتواجد المغنية العالمية كاتى بيرى حاليا بمصر، للإحتفال بعيد ميلادها الـ 35 بصحبه عدد من أصدقائها، وزارت خلال رحلتها لمصري واحة سيوة والعديد من الأماكن التاريخية.

المطربة العالمية كيتي تبلغ من العمر 35 عاما، وأطلقت ألبومها الأول عام 2001 وحمل اسم "كاتي هدسون" وغنت "I KISS a girl" التي نالت شهرة كبيرة عنها، وفرضت نفسها على مستوى الغناء في العالم وحققت أرقاما قياسية بألبومات عدة، وفازت بـ 304 جائزة، إلى جانب ذلك، فكاتي تعد مؤلفة وممثلة حيث شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات، من أهمها the smurfs.

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