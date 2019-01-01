تركي آل الشيخ: ميسي يزور الرياض خلال نوفمبر

ميسي
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، زيارة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي للرياض.
يزور ميسي الرياض للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في مباراته ضد البرازيل، في سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية، المقرر أن تقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 15 نوفمبر الجاري.
وغرد تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "ميسي جاي الرياض".
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