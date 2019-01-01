المخدة والمشترك الكهربي والفوطة.. خدعوك فقالوا "مالهاش تاريخ صلاحية"

06:25 ص | الجمعة 01 نوفمبر 2019
صلاحية أدوات المكياج

صلاحية أدوات المكياج

كتب: أحمد حامد دياب

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تحدث الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" عن بعض الأشياء التي يعتقد البعض أنه يمكنه استخدامها لفترة طويلة رغم أن لها فترة محددة صالحة خلالها للاستخدام.

ونقل رضوان عن تقرير قرأه في أحد المواقع الأجنبية المتخصصة عن بعض الأشياء التي يجهل المواطنون كونها تخضع للاستخدام لفترة محددة نستعرضها معكم كما يلي:

1-المشترك الكهربي:

حذر رامي رضوان من استخدام المشترك لفترة طويلة، خاصة إذا تم وضع أكثر من "فيشة" لأجهزة تستهلك الكهرباء بشكل كبير مثل "الميكرويف والغلاية والفرن الكهربي".

وأوضح رامي رضوان أن المشترك له فترة صلاحية، مشيرًا إلى أن صلاحية أي مشترك كهربي في مصر لا تزيد عن سنتين بحد أقصى، محذرًا من حدوث الماس الكهربي الذي يسبب الحرائق بسبب هذه الأنواع من المشتركات، خاصة حال وجودها بجوار سجادة أو ستارة داخل الشقة.

2-المخدة:

قال رامي رضوان إن "المخدة" التي ننام عليها لها عمر افتراضي، مشيرًا إلى أن "ديلي ميل" نشرت تقريرًا منذ أعوام عن الفترة المناسبة لاستخدام "المخدة".

وأوضح رضوان أن "المخدة الطرية" الموجودة في مصر يجب استبدالها بعد 6 شهور وأن افضل أنواع المخدات المحشوة بالريش تبلغ فترة صلاحيتها 3 سنوات على الأكثر.

وحذر رضوان من استخدام هذه الوسائد بعد 6 شهور، مشيرًا إلى أنها تتسبب في إصابات الظهر والعمود الفقري، خاصة مع بعض العادات الخاطئة الأخرى بحسب التقرير.

3-شفرات الحلاقة:

قال رامي رضوان إن شفرات الحلاقة يجب أن تتغير بعد استخدام 3 مرات بحد أقصى أسبوع، مشيرًا إلى أن استخدامها بعد هذه الفترة وعدد المرات يعرض البشرة للإصابة ببعض أنواع الجراثيم.

4-فرش الأسنان:

وتحدث رامي رضوان عن الفترة التي يجب تغيير فرش الأسنان بعدها، مشيرًا إلى أن فرش الأسنان يجب تغييرها بحد أقصى 3 شهور.

وأوضح رضوان أن فرش الأسنان تفقد شعيراتها فاعليتها بعد 3 شهور، علاوة على إصابتها ببعض أنواع البكتريا والجراثيم التي قد تضر الأسنان.

5-فوط الحمام:

أكد رضوان أن فوط الحمام يجب تغييرها كل 3 سنوات حيث إنها تحوي بعض أنواع البكتريا مهما كانت طريقة غسلها وتنظيفها.

6-لوفة الاستحمام:

يجب تغيير لوفة الاستحمام بشكل دوري نظرًا لتعرضها المستمر للمياه واحتمالات تعرضها للتلوث والبكتريا.

7-أدوات المكياج:

ونقل رامي رضوان عن موقع متخصص أن بعض منتجات التجميل يكون مكتوب عليها فترة الصلاحية من تاريخ الفتح.

وقال رامي رضوان إن "الكونسيلر والفونديشن" مدة صلاحيتهما عام، بينما "بودرة الوجه وأقلام الحواجب والآيشادو البودرة والروج" عامين بينما "الآيشادو الكريم والمسكرة" من 4 لـ6 شهور.

وأكد رضوان أن الإسفنجات التي تستخدم للتجميل يجب تغييرها كل عام، بينما يجب تغيير الإسفنجات الموجودة في المطبخ كل 3 شهور.

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