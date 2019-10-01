بينها التابلت والكمبيوتر.. 7 أشياء لا تشتريها في "البلاك فرايداي"

يتهافت ملايين البشر في كثير من دول العالم على الشراء في يوم الجمعة الأسود أو "Black Friday"، الذي يكون عادة في نهاية شهر نوفمبر من كل عام.

في هذا اليوم، الذي يعد تقليدا بدأ من أمريكا، يحظى الناس بنسبة مرتفعة من الخصومات في المتاجر على أرض الواقع وإلكترونيًا، وتتبارز فيه المحال فيما بينها لجذب المشترين من خلال الخصومات المرتفعة والتي تصل إلى 90% لبعض المنتجات وكذلك العروض التي تقام كل ساعة على منتج محدد كالهواتف وغيرها والتي تنخفض قيمتها بشكل كبير في تلك اللحظة وتصبح غنيمة مغرية.

ولكن على الرغم من ذلك، هناك أشياء لا يُفضل شرائها في هذا اليوم، مهما كانت المغريات أو الخصومات، وفيما يلي 10 عناصر يجب ألا تشتريها في "البلاك فرايداي"، إلى جانب أفضل وقت لشرائها بدلاً من ذلك، بحسب موقع "the penny hoarder" الاقتصادي الأمريكي.

الألعاب

على الرغم من أن هذه الأشياء بالذات قد تجد لها صفقات رائعة في "بلاك فراي داي"، إلا أنه ليس الوقت المناسب لشرائها، وذلك لأن الألعاب في الواقع تكون في أدنى مستوياتها في أول أسبوعين من شهر ديسمبر.

الأجهزة اللوحية الذكية

لا يجب أبدا أن تشتري جهازًا لوحيًا في "البلاك فراي داي"، لأنه خلال كل "بلاك فراي داي" على مدى السنوات القليلة الماضية، رأينا تجار التجزئة يقدمون عروضًا خاصة على الأجهزة اللوحية الرديئة، فلا تشتري أرخص قرص، فهو قطعة من القمامة.

معدات اللياقة البدنية

مصنعو معدات اللياقة البدنية يطرحون منتاجتهم بأرخص الأسعار في يناير، لذا لا تشتريها في "البلاك فرايداي".

أجهزة الكمبيوتر المحمولة

هناك حقيقة غير معروفة تقول إن أجهزة كمبيوتر في "الجمعة السوداء" الرخيصة بشكل لا يصدق تختلف بشكل ملموس عن تلك المتوفرة في بقية العام.

والسبب أن الأجهزة المعروضة للبيع تكون منتجات مشتقة تم تصنيعها خصيصًا ليوم "الجمعة الأسود" وموسم الأعياد بجودة شاملة أقل وميزات أقل، وقد تبدو هذه العناصر مثل نظيراتها ذات الأسعار المرتفعة، ولكنها على الأرجح لن تدوم طويلًا.

المجوهرات

العطلات هي الوقت الأكثر شعبية في العام لشراء المجواهرات، لأنه خلال عيد الحب، عيد الأم، وما إلى ذلك يعمل التجار على جذب الزبائن بعروض جيدة، لذا ينصح بالانتظار حتى الصيف لشراء المجوهرات.

ملابس الشتاء

أسعار الملابس الشتوية لا تكون الأفضل خلال "البلاك فرايداي"، لأن أرخص وقت لشراء ملابس الشتاء هو في يناير، أو بالطبع في نهاية الموسم.

العدد والأدوات

يجب عدم شراء المفكات والمطارق وغيرها من هذه المعدات في هذا الوقت من العام، لأن الأدوات تكون أرخص في يونيو.