إطلاق واتساب جديد لهواتف آيفون قريبا

04:24 ص | الجمعة 01 نوفمبر 2019
واتساب

واتساب

كتب: وكالات

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تعتزم شركة واتساب طرح إصدار جديد من تطبيقها الخاص بهواتف آيفون، وتعمل حاليا على اختبار هذه النسخة التي تضم ميزات انتظرها المستخدمون منذ زمن.

وأكد خبراء أن الإصدار الجديد سيطرح ميزات تعزز استكشاف الأخطاء التي كانت تسبب للمستخدمين مشكلات تعيق صنع نسخ احتياطية من المحادثات عبر التطبيق وتخزين هذه النسخ على iCloud، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتمنح النسخة الجديدة من التطبيق ميزة مهمة تتيح عدم عرض التنبيهات غير المقروءة الواردة إلى مجموعات المحادثة الصامتة، وبمعنى آخر، عند استقبال رسالة جديدة إلى أي مجموعة صنفها المستخدم بأنها "صامتة" فإن الأيقونة الرئيسية لواتساب على الهاتف لن تظهر إشعارات حمراء اللون مع أعداد الرسائل.

ويحمل الإصدار الجديد للتطبيق إعدادات مميزة تتعلق بخصوصية المجموعات، تسمح للمستخدمين باختيار من يمكنه إضافته لمجموعات المراسلة، إذ يمكن اعتماد خيار "جهات الاتصال ما عدا... "، على سبيل المثال.

وبالإضافة إلى المميزات الجديدة، سوف تعالج النسخة القادمة من التطبيق بعض المشكلات التي عانى منها مستخدمو آيفون سابقا، والتي كانت تؤدي إلى تأخير في وصول الرسائل والإشعارات أحيانا.

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