"Palestine VR".. جولة سياحية من مكانك داخل الأراضي المحتلة

04:55 م | الخميس 31 أكتوبر 2019
زيارة القدس

زيارة القدس

كتب: رحاب عبدالراضي

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في إطار التيسير على الراغبين في زيارة القدس، أطلق مطورو تكنولوجيا فلسطينيون تطبيقا جديدا، يمكن الممنوعين من زيارة الأراضي الفلسطينية من القيام بذلك افتراضيا، وبالمجان.

وعلى أثر منع عضوتين في الكونجرس الأمريكي تنتقدان إسرائيل بصراحة، أتى إطلاق التطبيق لجلب الأراضي الفلسطينية إلى أولئك الممنوعين من زيارتها وإلى العالم بأسره.

وعبرت النائبتين إلهان عمر من الحزب الديمقراطي الأميركي، ورشيدة طليب، وهي من أصل فلسطيني، عن دعمهما لمقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين، وقد خططتا في أغسطس لرحلة تنقلهما إلى الأراضي الفلسطينية، ولكنهما منعا من ذلك، بحسب وكالة "سبوتنك".

ويمكن استخدام تطبيق "فلسطين في آر" أو "Palestine VR" اللذي يمنح للجميع فرصة القيام بجولة في المواقع التي كانت على خط سير النائبتين الديمقراطيتين، بحسب "سكاي نيوز".

يحتوي التطبيق المجاني مقاطع فيديو من تلك المدن بزاوية 360 درجة تتراوح مدتها ما بين 4 و12 دقيقة، ويحصل الشخص على معلومات يسردها عليه مرشد سياحي.

وقال المدير التنفيذي لمعهد فلسطين للدبلوماسية العامة سالم براهمة: "أردنا القيام بالجولة التي تعين عليهم القيام بها وجعلها أكثر سهولة، والتيسير على الكثيرين لا يملكون تلك القدرة على زيارة فلسطين او معرفة الكثير عنها لذلك أردنا أن نهتم بهم".

وأقرت إسرائيل في عام 2017 قانونا يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة البلاد.

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