فيديو.. شارموفرز "من الهزار للجد".. هكذا بدأ أفضل باند غنائي

استطاعت فرقة شارموفرز أن تجد لنفسها مكانا وسط الفرق العالمية، من خلال اقتناص جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019.

وجاء اختيار الفرقة كأفضل فرقة غنائية ضمن تصنيف Best New International Group، وحصلوا على الجائزة خلال الحفل الموسيقي، الذي يقدمه المذيع البريطاني والفنان العالمي Jools Holland، أول أمس الاثنين، ما دفع باسمهم لقائمة البحث عبر محرك البحث العالمي "جوجل".

وتستعرض "الوطن"، كيف أطلق اسم شارموفرز على "الباند" وبداياتهم الفنية.

في لقاء عام 2018 مع الإعلامي "عمرو الليثي" في برنامج "بوضوح" والذي يذاع على قناة الحياة، استضاف خلالها "مو العرقان وأحمد بهاء"، عضوي الفرقة، تحدثا خلال الحلقة عن بداياتهم الفنية.

اختيار اسم الباند كان "هزار"

وقال مو العرقان إن الأمر في البداية بدأ بمجموعة أصدقاء "بيلعبوا مزيكا"، فقد كان أحدهم يعمل في فرقة أخرى كلاعب "درامز" في حين كان أحمد بهاء يعمل في فرقة كايروكي، وكان الاسم مزحة يطلق على شلة من الموسيقيين يمرحون معا.

في البداية كان الأمر مقتصرا على الأصدقاء المقربين، حتى ظهرت أول أغانيهم "البوكسر"، والتى لاقت نجاحا كبيرا، حيث قرورا إنشاء "باند" بنفس الاسم الذي جمعهم، وتوالت الأغاني والألبومات بعد ذلك.

وأوضح أن بداياتهم كانت "أون لاين" ثم بعد انتشار أغانيهم بدأوا في إحياء الحفلات.