مصارعة نسائية في السعودية لأول مرة

05:04 م | الأربعاء 30 أكتوبر 2019
سعوديات

سعوديات

كتب: أ ف ب

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تقام في الرياض الخميس مباراة مصارعة نسائية استعراضية، حسبما أعلنت منظمة المصارعة الترفيهية "دبليو دبليو اي"، وذلك لأول مرة في المملكة الساعية لاستقطاب السياح وخلع عباءة التشدد.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها "أول نزال للسيدات، في المملكة العربية السعودية سيقام غدا 31 أكتوبر".

وأضافت أن مباراة نجمتيها نتاليا ولايسي إيفانز ستكون داخل استاد الملك فهد، في أول عرض مصارعة نسائية في المملكة الخليجية.

وشهدت السعودية في السنوات الأخيرة تغييرات اجتماعية كبيرة، بدأت مع تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في منتصف 2017.

فسمحت المملكة باقامة الحفلات الموسيقية بعد عقود من المنع، ورفعت الحظر على قيادة النساء للسيارات، وأعادت فتح دور السينما.

ويشكّل قطاع السياحة والترفيه أحد أهمّ أسس رؤية 2030، وهي خطّة طموحة طرحها وليّ العهد السعودي الشاب لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وقد أعلنت المملكة لشهر الماضي أنّها ستصدر لرعايا 49 دولة بينها الولايات المتحدة وأستراليا ودول أوروبية، تأشيرات سياحية إلكترونية أو تأشيرات عند الوصول، بعدما كان إصدار التأشيرات يقتصر على الحجاج والأجانب العاملين على أراضيها.

وأنفقت السعودية مليارات الدولارات لمحاولة بناء قطاع سياحي ترفيهي من الصفر.

وعرض المصارعة النسائية جزء من "موسم الرياض" الذي يشمل أكثر من 100 فعالية ترفيهية واستعراضية وفنية، على مدى شهرين في عاصمة المملكة.

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