لوقف معاناته مع الطعام.. زراعة ناب من الذهب الخالص لـ نمر

اكتشف الأطباء أنّ نمرًا يعاني من تشقق في أحد أنيابه وقد ينكسر في أي وقت، وسيجعله يعاني خلال تناول الطعام، ما دفعهم لإجراء جراحة عاجلة لزراعة ناب من الذهب داخل فم الحيوان المفترس.

وفي مركز طبي متخصص لعلاج النمور، أجرى الأطباء الجراحة على مرحلتين، للنمر الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، ويزن 60 كيلو جرام، وفقًا لما نشر بموقع "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "صن" البريطانية.

وجاءت المرحلة الأولى من الجراحة في أغسطس الماضي، وشارك فيها فريق من المتخصصين واستغرقت نحو ساعتين، أما العملية الثانية فامتدت إلى نحو ساعة ونصف الساعة.

وقال الجراحون إنّ زراعة الناب الذهبي وتثبيته، كان ضروريا لوقف معاناة الحيوان في أثناء تناول الطعام.

وتحسبًا لوجود مشكلة في الناب الجديد، قدم البيطريون للنمر لحوم دون عظام كإجراء احتياطي.

ويطلق العاملين بالمركز على النمر اسم كارا، ونقل إلى المركز المتخصص في ألمانيا بعد مصادرته من مزرعة خاصة في إيطاليا 2016.