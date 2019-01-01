بالفيديو.. شبيه راجح يجسد واقعة قتل محمود البنا في فيلم قصير

04:14 م | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
تشابه كبير في الملامح بين أبطال الفيلم وراجح والبنا

تشابه كبير في الملامح بين أبطال الفيلم وراجح والبنا

كتب: فادية إيهاب

أخبار متعلقة

مستوحى من قضية "راجح والبنا".. "كريم" يوثق بعدسته نهاية طريق "البلطجة"

مستوحى من قضية "راجح والبنا".. "كريم" يوثق بعدسته نهاية طريق "البلطجة"

"شكاوى الأعلى للإعلام" تناقش تقرير تغطية حادث "شهيد الشهامة"

"شكاوى الأعلى للإعلام" تناقش تقرير تغطية حادث "شهيد الشهامة"

5 مشاهد من ثاني جلسات محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة

5 مشاهد من ثاني جلسات محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة

محامي شهيد الشهامة: مرافعة النيابة كانت تاريخية.. والمحاكمة نزيهة

محامي شهيد الشهامة: مرافعة النيابة كانت تاريخية.. والمحاكمة نزيهة

ما يدورعادة في المجتمع من مشاكل وقضايا، يصبح بمثابة مادة لإنتاج مجموعة من الأعمال الفنية، مثلما حدث في العديد من الأفلام والمسلسلات، وحتى اللوحات المرسومة.

ونالت قضية قتل محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرين، في محافظة المنوفية، زخما شعبيا كبيرا حتى اصبحت قضية رأي عام، ما دفع مجموعة من الشباب الموهوبين إلى تجسيدها في عمل درامي قصير.

الفيلم توعوي وفي إطار الـ ديكودراما

"التوعية بآثار جرائم العنف والبلطجة ونهاية الطريق"، ذلك هو الهدف من الفيلم القصير "راجح قاتل"، بحسب ما أكده مخرج العمل، فادي نور، خلال حديثه مع "الوطن"، لافتا إلى أن ذلك الفيلم جاء ضمن أحد مشاريع "ورشة إعداد ممثل" التي يقوم بها. 

العمل الدرامي القصير، يصنف كـ"ديكودراما"، كونه يجمع بين المشاهد التمثيلية، وعدد من اللقطات الحقيقية من المشاهد الأصلية لجريمة قتل "البنا" المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فكرة الفيلم، تعود إلى أحد خريجي الورشة، التي يقودها المخرج الثلاثيني فادي نور، والمنعقدة بمحافظة الإسكندرية، وتم تصويرها في يوم واحد، بعدما جهز الجميع تفاصيل فيديو "راجح قاتل" من ملابس وشخصيات، وحتى المنطقة الشعبية التي تم التصوير بها. 

المخرج "فادي"- الذي يحمل الجنسيتين الأردنية والمصرية- تواصل مع أحد الأشخاص الذي يعرف "البنا"، للاطلاع على تفاصيل الواقعة، ليبرزها بفيلمه القصير، فضلا عن إتقان اللهجة المتداولة بين أبناء محافظة المنوفية.

والأبطال المشاركين في ذلك العمل الفني، هم "أحمد البدري" في دور البنا، حسام طلبة في "دور راجح"، و"إسراء آدم، هنا نور، عبد الرحمن عادل، ناصر ريان، عبد الله الألفي"، وجميعم من أبناء محافظة الإسكندرية، خريجي ورشة التمثيل التي يعدها المخرج فادي نور.

وبعدما نشر "فادي" الفيديو عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، لاقى تفاعلا كبيرا من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات الإيجابية التي تفيد بأهمية التوعية بما تفعله البلطجة والعنف.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

8 نصائح من لص تائب "عشان شقتك متتسرقش"

8 نصائح من لص تائب "عشان شقتك متتسرقش"

للحظات تقمص الحاج محمد راشد اللص التائب، دور اللص مرة أخرى، وتذكر مغامراته التي اقتنص خلالها ملايين الجنيهات وسلّمها لوزارة الداخلية، بعدما عاش
مكافأة 20 ألف دولار لمن يدخل المنزل الأكثر رعبا بالعالم ويخرج منه حيا

مكافأة 20 ألف دولار لمن يدخل المنزل الأكثر رعبا بالعالم ويخرج منه حيا

عرض صاحب المنزل الأكثر رعبا في العالم مكالفأة 20 ألف دولار لمن يدخل المنزل ويخرج منه حيا.
يصل سعره لـ900 ألف جنيه.. معلومات عن الكلب المشارك في تصفية البغدادي

يصل سعره لـ900 ألف جنيه.. معلومات عن الكلب المشارك في تصفية البغدادي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، صورة للكلب الذي تعقب أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في النفق الذي هرب إليه عندما حاصرته قوات أمريكية
لمستخدمي "أندرويد".. 21 تطبيقا يجب حذفهم فورا

لمستخدمي "أندرويد".. 21 تطبيقا يجب حذفهم فورا

مجموعة من التطبيقات والبرامج على الهواتف العاملة بنظام أندرويد، يمكنها أن تمثل خطورة على الأجهزة.
رجل يقتل زوجته بسبب الطعام: "طبخت له ملوخية بدل البامية"

رجل يقتل زوجته بسبب الطعام: "طبخت له ملوخية بدل البامية"

أرجعت تحريات أمن الغربية، سبب إقدام زوج، مقيم في قرية دهتورة في زفتى، على قتل زوجتها، إلى "الطعام"، وكان ذلك الطعام هو "الملوخية".