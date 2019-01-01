صور.. سعد سمير يعلن إصابة والدته بالسرطان: "ربنا هيعدينا منها"

سعج سمير ووالدته
أعلن سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، عن إصابة والدته بمرض السرطان، متمنيا لها الشفاء العاجل وانتصارها على المرض.
ونشر سعد صورا له مع والدته، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، علق عليها قائلا، "ربنا يشفيكي يا أمي ويخفف عنك وينصرك علي المرض".
وأضاف سعد، "طول عمر ضحكتك منورة، رغم الألم والمرض الخبيث.. بس ربنا هيعدينا منها يا أغلي نعمة في الدنيا".
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