خبير ينصح بالتقليل من حلاوة المولد ويحذر من "العروسة والحصان"

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا أمس الإثنين 29 من شهر صفر لعام1441هجرية، الموافق 28 من شهر أكتوبر، معلنه أن اليوم الثلاثاء الموافق 29-10-2019 أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية.

ويحتفل المصريون بالمولد النبوي الشريف ويحرصوا على شراء حلوى المولد النبوي كل عام باعتبارها عادة مصرية قديمة منذ العصر الفاطمي للتعبير عن الفرح بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" وجهت سؤلا للدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي في المعهد القومي للتغذية عن كيفية التأكد من سلامة "حلاوة المولد" عند شرائها؟.

وحذر نزيه من حلوى المولد النبوي بسبب احتوائها على السكريات والاضافات الكميميائية بغرض اكتساب النكهات أو الألوان.

وأوضح أن الألوان في حلوى المولد النبوي ليست من مصادر طبيعية، مشيرًا إلى أن الألوان في المصادر الطبيعية ليس لها صفة الثبات، ولا تكون ألوان زاهية وباهتة، مشددًا أن الألوان الكيميائية تؤثر على الجهاز التنفسي والعصبي.

وأكد أن حلوى المولد النبوي تكون من مواد ليست درجة أولى، أو فرز أول، ولكن "الفولية والسودانية والبندقية" لا تكون من المنتجات الفرز الأول مهما كان سعرها.

ونصح بالحصول على جرعات صغيرة من حلوى المولد النبوي للإعفاء من كمية السكر ومكسبات الطعم واللون التي قد تسبب مشاكل لصحة الإنسان.

وحذر أيضًا من عروسة المولد وحصان المولد، بسبب صنعهما من عجينة سكرية، مشيرا إلى أنها معرضة للجو وتجمع جرعات من الغبار والمعادن الثقيلة المنتشرة في الجو، لافتًا إلى أنه تغير طعم ورائحة الحلويات لـ"الزرنخة" يدل على أنها قديمة ومٌخزنة منذ فترة ونمت عليها فطريات سامة.