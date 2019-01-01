7 نصائح للمقدمين على عمليات التجميل أو شفط الدهون

إذا نويت إجراء عملية تجميل أو شفط أو غيرها من العمليات يجب عليك أن تتبع بعض القواعد والإجراءات حتى لا تتعرض لمكروه.

ونقلت "bbc" عن متخصصين تحذيرهم من الانسياق خلف الإعلانات الوهمية الموجودة بالصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي عن إجراء هذه العمليات مقدمة بعض النصائح عند التفكير في إجراء هذه العمليات نرصدها لكم كما يلي:

1- يجب الإطلاع على مؤهلات الطبيب، الذي سيتولى إجراء الحقن والتأكد من شهاداته العلمية الموثقة.

2- الإطلاع على الترخيص الخاص بالعيادة أو مركز التجميل.

3- البحث عن اسم الطبيب عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وخبرات الآخرين في التعامل معه.

4- الإطلاع على اسم المادة التي سيتم حقنه بها وتاريخ صلاحيتها.

5- السؤال عن المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المريض والآثار الجانبية.

6- إطلاع الطبيب على أن نوع من الحساسية التي يعانى منها المريض والأدوية التي يتعاطاها والتاريخ المرضي الكامل.

7- عدم الانصياع لإغراءات الأرخص والعروض التي تقدمها الأماكن غير المعروفة والحرص على اجراء هذه العمليات في الأماكن المعروفة.