رجل يقتل زوجته بسبب الطعام: "طبخت له ملوخية بدل البامية"

أرجعت تحريات أمن الغربية، سبب إقدام زوج، مقيم في قرية دهتورة في زفتى، على قتل زوجتها، إلى "الطعام"، وكان ذلك الطعام هو "الملوخية".

وفي التحقيقات، اعترف المتهم بقتل زوجته، بعدما طلب منها تحضير "وجبة بامية" يوم الحادث على الغداء، وطلب منها، لكنه فوجئ بها تقوم بإعداد "الملوخية"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأطلق الزوج الرصاص على زوجته، عقب وقوع مشادة كلامية، بسبب الخلاف على وجبة الغداء، ثم حاول الانتحار، قبل أن يتم القبض عليه.

وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، بمصرع ربة منزل "محاسن.أ" المقيمة بقرية دهتورة التابعة لمركز زفتى، على يد زوجها "سعد. م"، حيث قام الأخير بإطلاق النار عليها بعد مشادات بينهما، ما أدى إلى مقتلها.