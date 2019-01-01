الأصفر ينذر بالتهاب المثانة.. ماذا يخبرك البول عن وضعك الصحي؟

يمكن أن يكون البول علامة بارزة على الوضع الصحي للإسنان، وذلك بالاعتماد على عدة أشياء من بينها لونه ورائحته.

وذكر موقع "دويتشه فيله" أن هناك عدة علامات في البول تعتبر مؤشراً على الإصابة بأمراض تختلف في خطورتها، وأحيانا تحتاج إلى تدخل طبي على وجه السرعة.

وجود دم في البول

ظهور دم في بول شخص ما ربما ينذر بوجود التهاب واضح، وعند حال الشعور بألم إضافي أثناء التبول، يزيد احتمال التهاب المثانة، كما أن التهاب الكلى أو حصى الكلى قد يؤديان أيضاً إلى ظهور دم في البول.

وهناك حالات نادرة يربط فيها خبراء الصحة بين ظهور الدم في البول ومرض سرطان الكلى أو البروستاتا أو سرطان المثانة الشائع بين الأشخاص المدخنين.

تغير لون البول إلى بني أو أصفر شديد

لون البول يعتبر من بين العلامات الدالة على الوضع الصحي للإنسان، وعندما يكون لونه بنيا، فذلك قد يشير إلى اختلال في وظائف الكبد (تليف الكبد، التهاب الكبد)، أو اختلال في الحوصلة الصفراوية أو البنكرياس.

أما عن اصفرار لون البول، فعتبر انذرا شديدا بالتهاب المثانة ووجود مشاكل في الكلى بشكل كبير.

وجود رغوة في البول

وجود الرغوة في البول تعتبر علامة على وجود كثير من البروتين، وهذا يدل على أن واحدة من الكليتين لا تعمل بشكل سليم تماماً. ويعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والقيام بمجهود بدني كبير (سبب غير مباشر) من بين أسباب الإصابة بهذا الخلل.

تحول لون البول إلى غامق

يدل البول الغامق على التهاب المسالك البولية، وبالإضافة إلى ذلك بل يمكن أيضاً أن يشير إلى بعض الأمراض المنقولة جنسياً على غرار السيلان.

رائحة كريهة

عند خروج رائحة كريهة من البول رغم عدم تناول ما يدفع لذلك من أطعمة، مثل خضار الهليون، فإن هذا عادة ما يكون مؤشراً على الإصابة ببكتيريا الجهاز البولي أو عدوى الجهاز البولي.

جدير بالذكر أن كل شخص يتبول بشكل يومي حوالي لتر ونصف من البول، يتكون من 95 % من الماء، والباقي يوريا وحمض بول وفيتامينات وهرمونات وغيرها، إذ أن الكثير من هذه المواد لا يمكن استخدامها بشكل صحيح أو أنها ضارة، وبالتالي يتخلص منها الجسم.