سر استخدام اللون الأحمر في صالات السينما

04:07 ص | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
صالة سينما

صالة سينما

كتب: وكالات

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عادة ما تكون الستائر والمقاعد في صالات السينما باللون الأحمر، وبالطبع هناك سبب وراء اختيار هذا اللون بالذات للتصميم الداخلي لهذه الصالات.

ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي أن السر وراء اختيار هذا التصميم الداخلي يرجع لسببين رئيسيين، أولهما تاريخي والثاني متعلق بتركيب العين.

السبب التاريخ بدأ من إيطاليا، التي تعتبر أهم مركز لمسارح الأوبرا في العالم، حيث بدأت منها دور الأوبرا بالتوسع في بقية أوروبا.

تميزت دور الأوبرا في إيطاليا بتصميم داخلي يجمع بين اللونين الذهبي والأحمر، وانتشر نفس الديكور في الدول الأوروبية، ما عدا فرنسا التي استخدمت اللونين الذهبي والأزرق.

وعندما بدأت السينما بالانتشار وصارت الوسيلة الترفيبهية الأساسية، جرى استبدال دور الأوبرا بصالات للسينما، ولكن تمسك المصممون بنفس الألوان.

أما عن السبب المتعلق بتركيب العين، فاللون الأحمر يقع في نهاية الطيف المرئي من الضوء، ويتراوح طول موجته بين 625 و740 نانومتر، ولهذا يصعب رؤيته في ظروف الإضاءة الخافتة. 

لذا، فالستائر والمقاعد في صالة السينما عندما تكون حمراء، يتحول المسرح عند تخفيف الإضاءة إلى لون أغمق، ما يكون عليه إن كان لون المقاعد زرقاء أو خضراء على سبيل المثال.

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