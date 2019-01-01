يصل سعره لـ900 ألف جنيه.. معلومات عن الكلب المشارك في تصفية البغدادي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، صورة للكلب الذي تعقب أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في النفق الذي هرب إليه عندما حاصرته قوات أمريكية في شمالي سوريا، حيث ساعد الكلب القوات الأمريكية في الوصول إلى زعيم داعش.

الكلب الذي شارك في العملية الأمريكية، يسمي "المالينو" أو "المالينواه"، وذلك نسبة إلى القرية البلجيكية "مالينيس".

وقال خالد سعد خبير في تربية الكلاب، إن كلاب المالينو هو نوع من بين 4 أنواع من كلاب الرعي البلجيكية وهي: المالينو والتيرفورين وليكونويز والغرونينديل.

وأضاف أيضا أن مواصفات كلب المالينو جسم مربع، صدر عميق، منحدر قليلا عند الأرجل، حجم الرأس الكلي يتناسب مع حجم جسم كلب، الجمجمة مسطحة في العرض والطول من نفس المسافة.

أشرس أنواع الكلاب.. ويستطيع القفز لأكثر من 3 أمتار

وأكد أن المالينو يعتبر من أشرس أنواع الكلاب، ولذلك يستخدم في أعمال الهجوم ومكافحة الإرهاب والهجوم المسلح وهجوم المفرقعات، ومن أكثر ما تميز هذا النوع من الكلاب هو عدم التردد في اتخاذ القرار، والذكاء الشديد.

ويتمتع المالينو بأفضل لياقة بين الكلاب، ومع التدريب يستطيع القفز لحوالي 3 أمتار وربع، هذا الرقم لا تستطيع الأنواع العادية الوصول إليه.

ويبلغ سعر الكلاب المالينو في العالم حوالي 50 ألف يورو، أي ما يقرب من 900 ألف جنيه مصري، ومتوسط عمره 10 سنوات إلى 12 سنة، بينما وفقا للصورة التي نشرها ترامب للكلب فعمره يتراوح من 3 إلى 4 سنين.